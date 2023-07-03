Вещи, которые нужно взять, если вы едете за границу. Обязательный чек-лист

Недостаточно внимательный подход к сбору багажа в заграничное путешествие или неопытность в этом вопросе могут повлечь за собой как испорченный отпуск, так и более серьезные проблемы. Как этого избежать и что обязательно нужно учесть при сборах, рассказала путешественница, автор блога «Улетевшая» Екатерина Антонова.

Документы

Это первое, о чем надо позаботиться.

Заграничный паспорт

Для перелета и заселения в отель понадобится именно он. Обязательно проверьте срок действия паспорта, в некоторых странах могут возникнуть проблемы на таможне, если до его окончания менее шести месяцев.

Гражданский паспорт

Он тоже будет не лишним. В случае, если вы летите с длительной пересадкой в России и вам требуется провести ночь в отеле или хостеле, то заселение для граждан РФ возможно только по гражданскому паспорту. А еще его в редких случаях, но могут спросить на таможне.

Международные права

Если вы собираетесь в поездку на машине или планируете арендовать ее на месте, стоит заранее позаботиться о международных правах. Не во всех странах действуют российские.

На самом деле, это не совсем удостоверение, а просто официально заверенный перевод ваших прав на несколько языков. Он применяется только совместно с российскими правами и не действует как самостоятельный документ.

С российским удостоверением можно управлять машиной за рубежом в странах-участницах Венской конвенции.

Страховка

Без нее лучше границу не пересекать. В России вы находитесь под защитой ОМС, а за границей — вы беззащитны. Без нее вы будете вынуждены оплачивать любое обращение в клинику. А расценки для граждан других стран обычно заоблачные.

Купить страховку можно либо на сайте компаний, либо на сервисах, где удобно сравнивать предложения от всех поставщиков услуги. Если вы летите не самостоятельно, а туром, то эти заботы обычно берет на себя туроператор.

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Деньги

Большинство путешественников уже в курсе, что расплатиться в кафе, отеле, магазине теперь непросто. К оплате не принимаются карты российских банков. В этой связи вам следует ознакомиться в сети с возможными формами оплаты в стране прилета.

Можно поискать информацию в чатах соотечественников в «Телеграме». Для этого, например, вводите название страны, в которую планируете визит и добавляете слово «форум».

Если есть карта зарубежного банка — идеально. Нет — узнайте работает ли на территории «Золотая Корона», выводить через нее средства несложно. Либо берите наличные. Доллары нового образца. Старые берут по плохому курсу. Евро купюрами по 100, 200 и 500 не везде примут.

Лекарства

Обязательно берите с собой лейкопластыри. Так как в погоне за впечатлениями, да еще и в новых сандалиях, купленных в отпуск, запросто можно нажить мозоли.

К слову, об отравлениях. Нежелательно есть незнакомую еду или в незнакомом месте перед вылетом. Перелет в состоянии отравления может стать настоящей пыткой. На борту лекарств обычно нет, потому «помоги себе сам» — возьмите медикаменты с собой.

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Мелочи для комфорта в дороге

Чтобы долгий перелет был комфортным, можно взять с собой подушку для путешествия, беруши (к слову, они могут пригодиться и на отдыхе), маску для сна.

Пауэрбанк

Приехать на тропический пляж, найти красивую локацию для съемок и остаться с разряженным телефоном — это очень обидно. Поэтому из вещей, которые делают путешествие комфортным, первенство я бы отдала пауэрбанку. Если вас двое, лучше брать с емкостью на 20000 ампер и несколькими разъемами, чтобы заряжать одновременно два телефона.

Штатив

Для тех, кто летит один или не хочет разногласий с партнером, который не любит быть в роли фотографа, рекомендую приобрести трипод. Сейчас представлен большой выбор моделей с различным функционалом: он может выполнять роль селфи-палки, штатива, крепиться на ствол дерева.

Защита от солнца

Как правило, солнцезащитные средства можно легко купить и на месте. Однако, пока вы будете добираться до аэропорта, можно успеть сгореть. Советуем взять небольшую баночку спрея или крема с собой в ручную кладь. Флакон должен быть не больше 100 мл.

Одежда

Если в теплых странах вы планируете провести пару недель и летите пакетным туром, не планируя перемещаться из города в город, можно разгуляться и взять с собой наряды для ярких фото, удобную одежду на экскурсии, кофту на прохладный вечер.

Все это умещается в рюкзачок, который обычно проходит в ручную кладь.

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