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Туроператоры назвали направление, где можно бюджетно отдохнуть
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:00

1 мин.

Туроператоры назвали направление, где можно бюджетно отдохнуть

Мария Маковей
Автор
Туристы смотрят на горы
Фото DaniloAndjus/istockphoto.com
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В беседе с РИА Новости туроператоры отметили, что среди россиян набирают популярность путешествия к Каспийскому морю. Чаще всего отечественные туристы выбирают отдых в республиках Северного Кавказа.

Так, один из туроператоров подчеркнул, что спрос на отдых у Каспийского побережья за год вырос в 2,2 раза. Самыми востребованными городами считаются Дербент, Каспийск, Махачкала и Избербаш.

По словам турэкспертов, путешественников привлекают низкие цены, относительно черноморского побережья, огромный ассортимент свежих фруктов и овощей, памятники архитектуры, а также гостеприимство местных жителей.

Примечательно, но на Каспийском побережье нет больших туристических комплексов. Однако регулярно открываются новые отели, но всего лишь на 20-30 номеров. Размещение «все включено» встречается редко.

Кроме того, здесь более короткий сезон: вода становится комфортной для купания в середине июня, а в июле прогревается до +25°C. В конце сентября температура опускается уже до +20°C. Причем стоимость проживания в «бархатный» сезон падает на 20-25%.

Что касается цен, то отдых у Каспийского моря за год подорожал на 10%, где-то — на 25%. Например, отель три звезды на неделю обойдется в минимум 69 тыс. рублей на двоих, в четырехзвездочном отеле — от 84 тыс. рублей. В эту стоимость не входит перелет.

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