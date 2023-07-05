Как выбрать тренера для большого тенниса
В любом начинании для прогресса необходим грамотный наставник. Теннис — не исключение. Тренер поможет найти правильную экипировку, научит держать ракетку и двигаться на корте. Как не ошибиться в выборе, рассказала сертифицированный тренер по теннису Вера Венедиктова.
Как выбрать хорошего тренера по теннису для взрослых
Обратите внимание на:
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образование;
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наличие сертификатов Федерации тенниса;
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опыт работы;
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отзывы от учеников;
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успехи подопечных.
Сарафанное радио работает лучше всего: о хорошем специалисте всегда говорят. Идеальным вариантом будет поинтересоваться мнением тех, кто занимался непосредственно у этого тренера. Хотя при желании и в сети можно найти отзывы.
Образование — обязательное условие для наставника. Оно должно быть не просто высшим, а специальным (спортивным или тренерским). При этом настоящий профессионал всегда продолжает развиваться.
Теннис очень подвижен и постоянно меняется: новые скорости, материалы, модификация игры. Поэтому и тренер должен расти, обучаться, посещать профессиональные конференции и семинары. Это будет совсем другой уровень.
Как выбрать хорошего тренера по теннису для ребенка
Хороший тренер для ребенка в целом не сильно отличается от наставника для взрослого. Однако кроме профессионального образования ему нужны педагогические навыки, хотя бы курсы по повышению квалификации. Так как в работе с юными спортсменами есть особенности.
Многие считают, что знают, как работать с детьми, и калечат им судьбы. Здесь необходимо педагогическое образование, хотя бы минимальные основы. Поговорите с другими родителями, чьи дети уже занимаются теннисом: скорее всего, они дадут ценные рекомендации.
Как выбрать тренера спарринг-партнера по теннису
Спарринг-партнером может быть любой спортсмен хорошего уровня. Его основная задача — игровая практика. В основном это молодые теннисисты, которые еще выступают либо только закончили спортивную карьеру.
Опытный тренер может участвовать в спарринге, но это не его специализация. Он, как наставник, больше отвечает за базовую теннисную подготовку.
Спарринг-партнер, как правило, не ставит и не корректирует технику. Он может дать информацию по тактике, держать мяч в игре продолжительное время, создавать какие-то игровые ситуации.
Сколько стоит занятие с тренером по теннису
Цены на занятия теннисом с тренером зависят от региона. Можно составить примерную таблицу стоимости в разных городах России:
- Москва — 1500-2500 рублей в час;
- Санкт-Петербург — 1000-2000 рублей в час;
- Воронеж — 1000-1500 рублей в час;
- Екатеринбург — 1000-1500 рублей в час;
- Ижевск — 500-1300 рублей в час;
- Казань — 1000-2000 рублей в час;
- Калининград — 1000-1500 рублей в час;
- Краснодар — 1000-2000 рублей в час;
- Красноярск — 1500-2500 рублей в час;
- Крым (Севастополь, Ялта) — 1000-1500 рублей в час;
- Нижний Новгород — 1000-1500 рублей в час;
- Новосибирск — 1500-2500 рублей в час;
- Орел — 1000-1500 рублей в час;
- Пермь — 1000-1500 рублей в час;
- Ростов-на-Дону — 1000-1500 рублей в час;
- Рязань — 1000-1500 рублей в час;
- Самара — 800-1000 рублей в час;
- Саратов — 1000-1500 рублей в час;
- Сургут — 1000-1500 рублей в час;
- Сочи — 1200-2400 рублей в час;
- Ставрополь — 1000-1500 рублей в час;
- Тула — 1000-1500 рублей в час;
- Тюмень — 1000-1500 рублей в час;
- Уфа — 1000-1500 рублей в час;
- Хабаровск — 1000-1500 рублей в час;
- Ярославль — 1000-1500 рублей в час.
Надо учесть, что в эту сумму не входит аренда корта — ее вы оплачиваете отдельно.
Где найти тренера по теннису
Обратите внимание на специализированные теннисные центры — там вам могут порекомендовать профессионала. Но можно выбрать и частного тренера, опираясь на отзывы. В любом случае для начала убедитесь в его квалификации и профессионализме, чтобы точно получить качественные тренировки.
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