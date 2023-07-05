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Сегодня, 19:00

Как выбрать тренера для большого тенниса

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Вера Венедиктова
Сертифицированный тренер по теннису
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Красивая взрослая женщина в теннисной форме смотрит в кадр
Фото istockphoto.com/nycshooter

В любом начинании для прогресса необходим грамотный наставник. Теннис — не исключение. Тренер поможет найти правильную экипировку, научит держать ракетку и двигаться на корте. Как не ошибиться в выборе, рассказала сертифицированный тренер по теннису Вера Венедиктова.

Как выбрать хорошего тренера по теннису для взрослых

Обратите внимание на:

  • образование;

  • наличие сертификатов Федерации тенниса;

  • опыт работы;

  • отзывы от учеников;

  • успехи подопечных.

Девушка отбивает теннисный мяч
Фото istockphoto.com/cdwheatley

Сарафанное радио работает лучше всего: о хорошем специалисте всегда говорят. Идеальным вариантом будет поинтересоваться мнением тех, кто занимался непосредственно у этого тренера. Хотя при желании и в сети можно найти отзывы.

Образование — обязательное условие для наставника. Оно должно быть не просто высшим, а специальным (спортивным или тренерским). При этом настоящий профессионал всегда продолжает развиваться.

Теннис очень подвижен и постоянно меняется: новые скорости, материалы, модификация игры. Поэтому и тренер должен расти, обучаться, посещать профессиональные конференции и семинары. Это будет совсем другой уровень.
Вера Венедиктова
Сертифицированный тренер по теннису

Как выбрать хорошего тренера по теннису для ребенка

Хороший тренер для ребенка в целом не сильно отличается от наставника для взрослого. Однако кроме профессионального образования ему нужны педагогические навыки, хотя бы курсы по повышению квалификации. Так как в работе с юными спортсменами есть особенности.

Многие считают, что знают, как работать с детьми, и калечат им судьбы. Здесь необходимо педагогическое образование, хотя бы минимальные основы. Поговорите с другими родителями, чьи дети уже занимаются теннисом: скорее всего, они дадут ценные рекомендации.
Вера Венедиктова
Сертифицированный тренер по теннису

Как выбрать тренера спарринг-партнера по теннису

Спарринг-партнером может быть любой спортсмен хорошего уровня. Его основная задача — игровая практика. В основном это молодые теннисисты, которые еще выступают либо только закончили спортивную карьеру.

Что нужно купить для игры в&nbsp;большой теннис? Набор экипировки для начинающего теннисиста

Опытный тренер может участвовать в спарринге, но это не его специализация. Он, как наставник, больше отвечает за базовую теннисную подготовку.

Спарринг-партнер, как правило, не ставит и не корректирует технику. Он может дать информацию по тактике, держать мяч в игре продолжительное время, создавать какие-то игровые ситуации.
Вера Венедиктова
Сертифицированный тренер по теннису

Сколько стоит занятие с тренером по теннису

Цены на занятия теннисом с тренером зависят от региона. Можно составить примерную таблицу стоимости в разных городах России:

  • Москва 1500-2500 рублей в час;
  • Санкт-Петербург — 1000-2000 рублей в час;
  • Воронеж — 1000-1500 рублей в час;
  • Екатеринбург — 1000-1500 рублей в час;
  • Ижевск — 500-1300 рублей в час;
  • Казань — 1000-2000 рублей в час;
  • Калининград — 1000-1500 рублей в час;
  • Краснодар — 1000-2000 рублей в час;
  • Красноярск — 1500-2500 рублей в час;
  • Крым (Севастополь, Ялта) — 1000-1500 рублей в час;
  • Нижний Новгород — 1000-1500 рублей в час;
  • Новосибирск — 1500-2500 рублей в час;
  • Орел — 1000-1500 рублей в час;
  • Пермь — 1000-1500 рублей в час;
  • Ростов-на-Дону — 1000-1500 рублей в час;
  • Рязань — 1000-1500 рублей в час;
  • Самара — 800-1000 рублей в час;
  • Саратов — 1000-1500 рублей в час;
  • Сургут — 1000-1500 рублей в час;
  • Сочи — 1200-2400 рублей в час;
  • Ставрополь — 1000-1500 рублей в час;
  • Тула — 1000-1500 рублей в час;
  • Тюмень — 1000-1500 рублей в час;
  • Уфа — 1000-1500 рублей в час;
  • Хабаровск — 1000-1500 рублей в час;
  • Ярославль — 1000-1500 рублей в час.

Надо учесть, что в эту сумму не входит аренда корта — ее вы оплачиваете отдельно.

Тренер учит девочку играть в теннис
Фото istockphoto.com/peakSTOCK

Где найти тренера по теннису

Обратите внимание на специализированные теннисные центры — там вам могут порекомендовать профессионала. Но можно выбрать и частного тренера, опираясь на отзывы. В любом случае для начала убедитесь в его квалификации и профессионализме, чтобы точно получить качественные тренировки.

Теннис&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых дорогих видов спорта. Самые дорогие виды спорта: сколько стоит подготовка чемпиона

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