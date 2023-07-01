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Сегодня, 13:00

3 страны, где можно с комфортом встретить старость

Камила Велибекова
Основатель агенства путешествий
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Проверка фактов

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Пожилая пара на песчаном пляже
Фото istockphoto.com/Dean Mitchell

Высокое качество жизни, благоприятный климат и хороший уровень здравоохранения вот на что стоит ориентироваться, если вы ищите страну, где встретить старость. Топ-3 «хорошистов» по всем пунктам составила основательница агентства авторских путешествий Камила Велибекова.

Португалия

Мадейра, расположенная в Атлантическом океане, является автономной областью Португалии. Теплый и умеренный климат основное преимущество территории. Благодаря географическому положению острова здесь нет сильных морозов и экстремальной жары, что положительно сказывается на здоровье людей преклонного возраста.

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Более того, около 60% всей территории занимают заповедники. Пенсионеры могут прогуливаться по живописным местам и заниматься активным видом отдыха. Плюс система здравоохранения в Португалии отмечена на мировом уровне. В индексе здравоохранения она заняла 22 место из 89.

Мужчина и женщина на вилле читают книгу
Фото istockphoto.com/Morsa Images

Еще один привлекательный аспект — налоговый режим со льготами для пенсионеров. По специальной программе для иностранных граждан доход, полученный за пределами Португалии, может быть освобожден от налогообложения на срок до десяти лет.

Испания

Это то место, где не замечают старость. Испанию по праву называют лучшей страной Европы после выхода на пенсию. Здесь хорошо развита система здравоохранения с государственными и частными медицинскими учреждениями. Иностранные граждане могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь, если непрерывно пребывают в стране минимум 90 дней.

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Страна занимает лидирующее место в мировом рейтинге по продолжительности жизни 83,3 года. Стоит упомянуть, что в Испании хорошо развиты фермерство и животноводство. Поэтому продукты питания славятся качеством.

Наконец, красочное и жизнерадостное государство имеет привлекательное географическое положение. Отсюда легко добраться до других европейских стран.

Группа пенсионеров за столом на свежем воздухе
Фото istockphoto.com/skynesher

Аргентина

Страна демонстрирует хорошие результаты по уровню социального обслуживания. Пенсионное законодательство предусматривает наличие минимальной выплаты, которая составляет порядка 82% от самой низкой заработной платы.

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К слову, получать пенсию в Аргентине могут не только граждане республики, но и лица, оформившие резидентство с ПМЖ. Чтобы получить постоянный вид на жительство, в стране нужно прожить два года. А если вы приобрели здесь недвижимость или переехали к родственникам с местным гражданством, получить резидентство с ПМЖ получится гораздо быстрее.

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