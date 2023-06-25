5 причин съездить на Маврикий этим летом

Хочется летнего отдыха без изнуряющей жары? Обратите внимание на острова за экватором, например, Маврикий. Вместе с коллегами из сервиса для планирования путешествий узнали, как туда добраться и чем заняться.

Правила въезда

Маврикий входит в список стран, куда россияне могут свободно въезжать: визу дают всем туристам в аэропорту по прилете, так что понадобится только загранпаспорт (главное, чтобы он был действителен на момент выезда из страны). Перед путешествием заполните анкету и сохраните полученный QR-код — его надо будет предъявить на паспортном контроле. Во время полета вам выдадут иммиграционную карту, ее также нужно предоставить для получения штампа о въезде.

Находиться на острове по туристической визе можно 60 дней, а после ее бесплатно продлевают в иммиграционной службе в столице Порт-Луи.

Учтите, что вас попросят предоставить обратные авиабилеты, ваучер на проживание в отеле на весь срок путешествия и подтверждение платежеспособности. Также требуется медицинская страховка, причем с покрытием на лечение от COVID-19. При этом все коронавирусные ограничения для туристов на острове сняты.

Фото istockphoto.com

Как добраться

Республика Маврикий — небольшое островное государство в Южной Африке, расположенное в Индийском океане к востоку от Мадагаскара. Помимо самого крупного острова Маврикия (площадь которого тем не менее меньше Москвы, а живут там только 1,2 млн человек) в состав страны входят еще острова Родригес и Агалега, архипелаг Каргадос-Карахос и множество мелких островков без названий.

Аэропорт расположен недалеко от столицы, города Порт-Луи. Из России на Маврикий нет прямых рейсов, удобнее всего лететь с пересадкой в Дубае, стоимость билетов из Москвы и обратно составляет порядка 90 000 рублей. Минимальное время в пути с учетом стыковки составит 15 часов.

Погода летом

Маврикий находится ниже экватора, поэтому когда в России лето, там наступает зима. Хотя зимой это назвать сложно: температура воздуха около +22 °C, океан примерно такой же. Разгар «холодов» приходится на июль и август, зато благодаря ветру это идеальное время для виндсерфинга. Если же вам больше по душе жара, приезжайте с ноября по май, когда вода и воздух прогреты до +28 °C.

Календарным летом комфортнее отдыхать на западном побережье: тут в июне — августе низкая вероятность дождей и ветров, а температура на пару градусов выше, чем на юге и востоке. Теплее всего в районе пляжа Флик-эн-Флак, где термометр днем показывает до +26 °C.

Фото istockphoto.com

5 причин полететь на Маврикий

1. Идеальный пляжный отдых

Маврикий — это ярко-голубой океан и чистейшие пляжи с белым песком. Их тут огромное количество как муниципальных, так и диких. У крупных отелей обычно есть свой кусочек прибрежной зоны, но огораживать его они не имеют права, так что отдыхать и купаться можно фактически везде. Одним из самых популярных пляжей острова считается протянувшийся на два километра Тру-о-Биш на северо-западе. Не уступает ему по красоте и Флик-эн-Флак на западе, правда, инфраструктура тут похуже, зато отличные возможности для снорклинга.

Кстати, о пляжном досуге. Большинство лагун на Маврикии защищены от океанских волн коралловым рифом, поэтому там можно любоваться разноцветными рыбками, нырять с аквалангом и кататься на сапборде — это развлечение набирает популярность на острове. А еще в некоторые заливы, например, Тамарин на западе, часто приплывают дельфины. Туристов вывозят в море на катерах поплавать бок о бок с этими млекопитающими. В холодные месяцы (июль, август, сентябрь) можно застать прохождение горбатых китов, а кашалоты живут в водах Маврикия круглый год. С ними тоже можно поплавать и получить красивое видео на память.

Фото istockphoto.com

2. Роскошные спа

Спа- и велнесс-туры на Маврикий очень популярны у европейских туристов. Большинство пяти- и четырехзвездочных отелей предлагают широкий выбор техник массажа и косметологических процедур. А еще тут распространена аюрведа — на острове есть отдельные центры, а в некоторых гостиницах работают специалисты из Индии, отлично разбирающиеся в этой необычной древней системе альтернативной медицины. Также на Маврикии можно найти отели с детокс-программами или занятиями йогой.

3. Удивительная природа

Остров невероятно живописный. Одно из главных чудес — разноцветные дюны Шамарель, пески которых окрашены в семь ярких цветов. Эту красоту можно увезти домой: для туристов песок насыпают в стеклянные сосуды, где он лежит слоями, причем разделяется на них даже после перемешивания.

А еще на Маврикии есть несколько национальных парков, потухший вулкан Тру-о-Серф, на вершину которого можно совершить восхождение, многочисленные водопады и чайные плантации (кстати, чай тут очень вкусный, советуем купить несколько упаковок в качестве сувенира). Обязательно посетите старинный ботанический парк Памплемус, где растут огромные водяные лилии, и природный парк Казела, в котором можно прогуляться со львами и покататься на зиплайне.

Еще одна особенность Маврикия — «подводный» водопад — невероятная оптическая иллюзия, которую можно заметить с высоты птичьего полета. Создается впечатление, что потоки воды опускаются на дно Индийского океана.

Фото istockphoto.com

4. Лучший виндсерфинг

На острове отличные условия для кайт- и виндсерфинга. Кататься на доске, держась за трос с кайтом, лучше всего осенью, а вот виндсерфинг доступен летом. За этими развлечениями обычно едут в район Бель-Омбр или на полуостров Ле Морн, где находится несколько спортивных клубов, в которых можно найти инструктора и взять напрокат инвентарь. На юге же расположен курортный отель Paradise, где ежегодно в конце октября проводят фестиваль Kite Jam Festival (на него съезжаются профессиональные спортсмены со всего мира).

5. Классная рыбалка

Любители рыбалки в один голос говорят, что она здесь просто потрясающая и таких впечатлений они не получали нигде. Еще бы: тут в прибрежных водах можно без особого труда поймать огромного марлина или тунца, морского карася, дорадо и даже небольшую акулу. Радует и цена на подобное развлечение: она заметно ниже, чем на других островах Индийского океана.