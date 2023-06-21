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Сегодня, 11:15

Памятка туриста: что делать, если вы потеряли паспорт в России и за границей

Оксана Васильева
Кандидат юридических наук, член Ассоциации юристов России
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Фото istockphoto.com
Составили пошаговую инструкцию для разных случаев.

Страх лишиться документов во время путешествия преследует многих туристов. Да, без паспорта невозможно поехать в другой город или вернуться на родину, однако восстановить потерю достаточно просто. Что делать в России и за рубежом, рассказала кандидат юридических наук Оксана Васильева.

Восстановление паспорта в России

Оставшись без документа в путешествии по России, важно сделать следующее:

  • Срочно обратитесь ближайшее ОВД (отделение внутренних дел) и напишите заявление о потере или краже паспорта. С этого момента документ будет считаться недействительным, а вместо него сотрудник выпишет талон-уведомление.

  • По желанию можно сделать временное удостоверение личности. Оно заменит потерянный документ и поможет, например, добраться домой. Однако если в билетах указаны данные пропавшего паспорта, нужно обратиться к перевозчику и заранее обсудить замену информации.

  • Заполните заявление на выдачу нового паспорта. Для оформления понадобится: талон-уведомление о потере, фотографии, квитанции об оплате госпошлины на получение паспорта и квитанция о штрафе за потерю (сумма штрафа варьирует от 100 до 300 рублей), документы о воинском учете. Также можно взять документы для необязательных отметок (свидетельство о заключении и расторжении брака или свидетельство о рождении детей).

Фото istockphoto.com

Когда паспорт потерян в другом городе, необходимо пройти регистрацию по месту пребывания, иначе можно получить штраф.

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Оформление нового документа зависит от отделения. Если подавать заявление по месту прописки, то паспорт будет готов через 5 рабочих дней. Обработка заявления в иногороднем отделении может составить 30 суток.

Что делать, если потерялся загранпаспорт

Если документ пропал во время отдыха за границей, то смотрите эту памятку:

  • Сообщите о потере в ближайшее консульство или посольство России. Все контакты есть на официальном сайте МИД России.

  • Заполните заявление о потере и получите временный проездной документ. Он дает право на пересечение границы и визит в Россию. Будьте внимательны, действие бумаги ограничено по времени.

  • После возвращения в Россию заполните заявление на новый загранпаспорт. Необходимо предоставить российский паспорт, фотографии и временный проездной документ.

Новый загранпаспорт будет готов через несколько недель.

Фото istockphoto.com

Несколько полезных советов

  • Если вы заметили пропажу паспорта, то сразу же оповестите об этом банк и заблокируйте все карты.

  • На всякий случай можно заранее сделать копию документа и взять ее с собой в путешествие.

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Путешествия
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