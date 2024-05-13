Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Психолог объяснила, как изменить поведенческие привычки
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:30

1 мин.

Психолог объяснила, как изменить поведенческие привычки

Мария Маковей
Автор
Девушка сидит, ее руки крупным планом
Фото Peopleimages/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Психолог, психотерапевт Марина Гринвальд в беседе с «СЭ» заявила, что изменить поведенческие привычки можно, стоит лишь приложить немного усилий.

Так эксперт рекомендует найти триггеры (побудителей нежелательных реакций) и попробовать по-другому отреагировать на них. Также следует составить план с вариантами новых реакций и действий и стараться чаще их применять, перепрограммировать себя.

«Например, желаемые варианты поведения можно прописывать на карточках. Такая техника называется копинг-стратегией и применяется в когнитивной терапии как метод борьбы с нежелательными паттернами», — заключила эксперт.

Как понять что ты&nbsp;в&nbsp;позиции жертвы. Позиция жертвы: психолог рассказала, почему люди сами выбирают страдания
Психология
0
Новости холдинга
На МКАД восстановили движение после массового ДТП с одним погибшим
Откровения Павла Мамаева: После тюрьмы звали в «клуб МВД», стал очень верующим, счастлив в браке, рассказал о крутости Карпина и отношении к Галицкому
Жители Семеновки в ДНР рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ
В Казахстане суд приговорил Бишимбаева к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве жены

Придумай мем

Последние новости
14:00
Туроператоры назвали направление, где можно бюджетно отдохнуть
11 мая 20:35
Метеоролог назвала срок возвращения теплой погоды в Москву
11 мая 17:00
Эксперт назвал самый безопасный способ доехать до Крыма
11 мая 14:30
Российские работодатели стали использовать таро и астрологию для проверки соискателей
10 мая 13:45
Организатор путешествий назвал стоимость тура на Байконур