Психолог объяснила, как изменить поведенческие привычки

Психолог, психотерапевт Марина Гринвальд в беседе с «СЭ» заявила, что изменить поведенческие привычки можно, стоит лишь приложить немного усилий.

Так эксперт рекомендует найти триггеры (побудителей нежелательных реакций) и попробовать по-другому отреагировать на них. Также следует составить план с вариантами новых реакций и действий и стараться чаще их применять, перепрограммировать себя.

«Например, желаемые варианты поведения можно прописывать на карточках. Такая техника называется копинг-стратегией и применяется в когнитивной терапии как метод борьбы с нежелательными паттернами», — заключила эксперт.