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Сегодня, 06:30

Как бюджетно отдохнуть на Мальдивах летом. Рассчитали стоимость путешествия

Варвара Скобелева
Филолог, лингвист
Мария Романова
CEO TOURisME Ltd Company
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Проверка фактов

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Девушка на Мальдивах на фоне заката
Фото istockphoto.com/FilippoBacci

Стереотип о том, что путешествие на Мальдивы в разы дороже отпуска в Турции, Греции и Краснодарском крае, постепенно теряет актуальность. Несколько ночей в спа-отелях Сочи вполне могут стоить недельного проживания с питанием в уютном гостевом доме на «райских» островах. Мы слукавим, если скажем, что можно слетать на Мальдивы за 15 000 рублей с человека. Но воплотить мечту о путешествии вполне возможно, даже если у вас нет небольшой нефтяной скважины. Вместе с основателем туристической компании Марией Романовой мы подготовили несколько лайфхаков для бюджетного тропического отдыха.

Все цены рассчитаны на перелеты из Москвы.

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Транспорт

Мальдивская Республика располагается в Индийском океане на цепочке из 26 атоллов (так называют коралловые острова). С единственным городом и портом — столицей Мале. Летом на Мальдивы туры дешевле примерно на 20%, но может подкачать погода. Из-за дождя лазурное море станет мутным. Однако четкой зависимости осадков от месяца нет, поэтому многим везет.

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Бюджетный вариант билета туда-обратно из Москвы до Мале в несезон будет стоить примерно 60 000 рублей с человека, но нужно быть готовым к длительной ночной пересадке. Более комфортные варианты стоят дороже — от 75 000 рублей в обе стороны за пассажира с багажом. В любом случае следует морально настроиться на длительный перелет: скорее всего, он займет около 13 часов.

Гидросамолет на воде
Фото istockphoto.com/Ilia Baksheev

По прибытии в столицу республики путешественники чаще всего сталкиваются с необходимостью внутренних передвижений.

Есть три вида транспорта, позволяющих добраться из Мале до других островов: гидросамолет, катер и внутренние авиалинии. Можно найти недорогой отель на далеком острове, но при этом путешественники потратят силы на дополнительный перелет из Мале и катер. Этот вариант бюджетнее, чем передвижение на гидросамолете — «маршрутке» между островами.
Мария Романова
CEO TOURisME Ltd Company

Лучше всего бронировать путешествие через агента, у которого есть прямые контракты и который сможет выбрать отель с трансфером, учитывая все пожелания путешественников. Если раздельно искать проживание и транспорт — можно значительно переплатить. Турагент, напротив, узнает все пожелания гостей и сможет подобрать наиболее комфортный вариант.

Часто агрегаторы не включают в стоимость сборы. А на Мальдивах их немало. Например, есть экологический и сервисный сборы, а также высокий налог. Именно поэтому цена на сайте агрегаторов может значительно отличаться от итогового чека. К этому нужно быть готовым.
Мария Романова
CEO TOURisME Ltd Company

Жилье и еда

Сэкономить на жилье помогут отели и гостевые дома более низкой категории на локальных островах, где живут местные. Большой плюс в том, что где бы вы ни жили и сколько бы ни заплатили за отель, — море и рыбки везде одинаковые.

Красивая вилла на морском побережье
Фото istockphoto.com/Stakhov-Yuriy

Например, на острове Маафуши, где хвалят пляж и снорклинг (плавание с маской), можно найти гостевой дом с завтраками для двух взрослых за 40 000 рублей на 8 ночей. Однако бывалые путешественники и турагенты чаще всего советуют выбирать отели с обедами и ужинами. Это намного дешевле, вкуснее и удобнее. В качестве альтернативы можно завтракать в отеле, покупать фрукты у местных и ходить в супермаркеты. А на ужин искать локальные рестораны по приемлемым ценам.

Путешественники, которые бронируют гостевые дома с завтраками, должны быть готовы к тому, что не всем понравится мальдивская кухня. Она достаточно «ленивая». Кроме того, мальдивцы ничего не экспортируют. Все продукты, кроме рыбы и морепродуктов, на островах привозные. Это касается даже фруктов. Важно учитывать, что на Мальдивах запрещен алкоголь. Его нельзя купить в дьюти-фри и привезти с собой — на досмотре спиртное изымут и вернут перед обратным вылетом.
Мария Романова
CEO TOURisME Ltd Company

Алкоголь свободно продают на территориях островов-резортов, но цены там высокие. Так, за один коктейль можно заплатить около 2 000 рублей.

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Развлечения

При планировании бюджетного островного отдыха необходимо выделять самое важное для себя и делать упор именно на этом. С ограниченным бюджетом осуществить все мечты не получится. Но найти золотую середину можно всегда.

Если туристы хотят отдохнуть бюджетно и приватно, мы предлагаем недорогой трансфер на острова, расположенные недалеко от Мале. Однако все, что находится недалеко от Мале (например, Южный атолл), не так впечатляет видами и рифами, как более отдаленные острова.
Мария Романова
CEO TOURisME Ltd Company

Путешественники могут сэкономить на дорогих развлечениях и просто насладиться морем и видами. Более активные туристы обычно отправляются на рыбалку, великолепный дайвинг, снорклинг или выбирают экскурсию на необитаемый остров. Поездка в деревню местных жителей с дегустацией традиционной кухни и танцевальным шоу будет стоить примерно 17 000 рублей с человека.

Девушки занимаются снорклингом
Фото istockphoto.com/btrenkel

Цены на различные виды активностей зависят от острова. Например, стоимость снорклинга может варьироваться примерно от 3 000 рублей до 7 000 рублей за экскурсию вместе с трансфером. Тем, кому повезло с живописным домашним рифом, можно брать снаряжение в прокат и плавать самому. Однако новичкам лучше соблюдать все правила безопасности и не погружаться в одиночку, чтобы не навредить себе и морским обитателям.

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