Что такое плазмотерапия и для чего она нужна: рассказывает косметолог

Инъекционная терапия плазмой — относительно новый и инновационный метод лечения. Сегодня он пользуется популярностью не только в лечении многих болезней, но и в косметологии.

Все о плазмотерапии (или, как еще говорят, про плазмолифтинг) рассказала Диана Сатуева — косметолог, челюстно-лицевой хирург, член Ассоциации врачей эстетической медицины Западной Европы и член Национального Альянса дерматовенерологов и косметологов.

Материал опубликован в ознакомительных целях. Необходима консультация со специалистом.

Что такое плазмотерапия

Плазмотерапия — это процедура, основанная на использовании плазмы крови пациента для стимуляции регенерации тканей и улучшения их состояния.

Процедура проводится следующим образом: проводится забор небольшого количества крови пациента в специальную пробирку с гелевым реагентом. Затем оттуда выделяется плазма с высоким содержанием тромбоцитов. Она вводится под кожу в зоны, требующие коррекции. Также иногда плазму используют в виде аппликации или в качестве филлера (он поможет восполнить объем губ, разгладить носогубные складки, заполнить мелкие морщины).

Фото istockphoto.com/fizkes

Классическое использование плазмы — плазмотерапия. Процедура обычно безопасна и имеет минимальные побочные эффекты, так как используется собственная плазма пациента. Однако перед началом процедуры необходимо проконсультироваться с врачом и обсудить все возможные риски.

Для чего нужна плазмотерапия

Обогащенная тромбоцитами плазма, введенная под кожу, способствует регенерации и восстановлению, укрепляет ткани. Обычно плазмотерапию проводят для:

разглаживания морщин;

улучшения тонуса кожи;

стимуляции образования нового коллагена;

профилактики гусиных лапок;

устранения темных кругов под глазами;

лечения постакне;

розацеа;

стимуляции роста клеток;

улучшения тона и текстуры кожи;

снятия воспаления при атопических дерматитах, ожогах.

Инъекционная терапия плазмой чаще всего используется для кожи лица, особенно в качестве метода омоложения кожи вокруг глаз, губ и шеи. Тем не менее ее также можно использовать и для воздействия на другие участки тела: например, на зону декольте и рук.

Фото istockphoto.com/yacobchuk

Другие косметические процедуры, в которых используется плазма: профилактика и лечение выпадения волос, уменьшение растяжек, заживление рубцов и лечение аутоиммунных заболеваний, таких как склеротический лишай. Также плазмотерапия — идеальный вариант для тех, у кого аллергия на мезотерапевтические препараты, биоревитализанты и филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Еще эту процедуру часто используют для заживления поврежденных сухожилий, связок, мышц и при различных болезнях суставов.

Преимущества плазмотерапии

У плазмотерапии есть ряд преимуществ:

долгосрочные результаты. Пациенты обычно видят улучшения через три недели после процедуры, а эффекты могут сохраняться до трех лет;

комбинация с другими препаратами и методиками. Плазмотерапию успешно комбинируют с другими процедурами для достижения оптимальных результатов;

безопасность процедуры. Наверное, самое главное преимущество, которое особенно привлекает пациентов. Использование собственной плазмы пациента снижает риск нежелательных реакций. После процедуры могут возникнуть небольшие покраснения, раздражения, кровоточивость, отеки или синяки, но они быстро проходят. Аллергия при процедуре, вероятнее всего, не возникнет.

Сколько процедур плазмотерапии необходимо для кожи лица

Не существует универсального количества процедур, поскольку каждый человек индивидуален: различные типы кожи, история болезни и образ жизни. То, сколько процедур плазмотерапии потребуется, во многом зависит от вас.

Смотря на исследования, можно сказать, что три процедуры — это золотая середина для достижения видимых результатов. Многим кажется, что это много, но беспокоиться не стоит: процедура довольно быстрая и безболезненная для большинства пациентов.

Фото istockphoto.com/Prostock-Studio

Так или иначе, все индивидуально. Необходимое количество процедур вам назначит опытный косметолог только после консультации. Врач может вовсе посоветовать другие процедуры конкретно в вашей ситуации.

Как достичь наилучших результатов с помощью плазмотерапии

После процедуры важно очень внимательно следовать инструкциям вашего врача-косметолога:

избегать пребывания на солнце после терапии в течение как минимум трех дней. Оптимальное время — 10 дней. Также следует исключить посещение бани и сауны в ближайшие семь дней после процедуры;

увлажнение кожи — важный аспект восстановления. Нужно использовать рекомендованные врачом средства для поддержания результатов. В некоторых случаях специалист может назначить вам крем на основе вашей собственной плазмы. Такой препарат делается при вас в день приема;

если вы хотите иметь молодую и здоровую кожу, вам необходимо вести образ жизни, который способствует этому. Эффективность процедуры также зависит и от качества вашей крови;

сочетайте терапию с правильным питанием и физическими нагрузками.

В любом случае, если вы ищете одну из самых безопасных и эффективных процедур омоложения кожи, плазмотерапия — отличное решение.