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В Японии стремительно распространяется смертельно опасная болезнь
Здоровье

Сегодня, 12:45

1 мин.

В Японии стремительно распространяется смертельно опасная болезнь

Мария Маковей
Автор
Женщина в маске на улице
Фото monzenmachi/istockphoto.com
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В Японии фиксируется рекордное количество заражений гемолитическим стрептококком, который при тяжелом течении может вызвать отмирание тканей рук и ног, а также привести к смерти, передает телеканал NHK.

По данным Национального института инфекционных заболеваний, с начала 2024 года по 5 мая в стране зарегистрировали 801 случай заболевания, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причины такого быстрого распространения заболевания пока точно не установлены. Однако эксперты считают, что увеличение числа заболевших связано с ослаблением мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Очень важно предпринимать меры инфекционного контроля, такие как мытье рук и дезинфекция в случае травмы», — подчеркнул директор Национальной больницы префектуры Миэ Киеси Танигути.

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