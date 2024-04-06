Как защитить волосы от солнечных лучей: простые советы

Все знают о том, что прическе вредят морская вода и ветер: волосы становятся жесткими, сухими и ломкими. Но есть и другой, не менее значимый фактор — солнце.

Вместе с косметологом Лилией Хуснуллиной разобрались, чем опасны солнечные лучи и как правильно защищать волосы от ультрафиолета.

Как солнце влияет на волосы

Изменение структуры волос

Ультрафиолет повреждает волосы не меньше, чем кожу. Под его воздействием разрушается белок, из которого состоят волосы — кератин.

В результате волосы истончаются, начинают сечься, становятся сухими по всей длине, путаются и плохо держат укладку.

Потеря цвета

Меланин — пигмент, отвечающий за цвет, под солнечными лучами тоже разрушается. Если кожа темнеет (загорает), то волосы светлеют (выгорают).

Некоторым такой эффект нравится. Даже существует техника окрашивания, имитирующая выгоревшие на солнце пряди. Но на самом деле для волос это очень вредно. Пряди становятся хрупкими, сухими и тонкими.

Стоит иметь в виду, что искусственно окрашенные волосы тоже теряют цвет, поскольку пигмент краски разрушается.

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Перхоть

На кожу головы солнце также влияет. Из-за воздействия ультрафиолета появляется перхоть. Кроме того, солнце вызывает преждевременное старение кожи головы.

Кроме того, волосы могут начать выпадать.

Как защитить волосы от негативного влияния солнца

Используйте головной убор

Шляпа, панама, косынка, шарф или любой другой головной убор нужно носить обязательно. Это поможет не только избежать перегревания на солнце, но и защитит кожу головы от иссушения солнечными лучами.

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Старайтесь не выходить на улицу в определенное время

Пик активности солнца — между 11:00 и 16:00 часами. В это время от прогулок, особенно длительных, лучше воздержаться.

Используйте специальную косметику

На кончики волос, которые обычно страдают больше всего, нужно наносить уходовые средства. Идеально, если они будут с защитой от ультрафиолета. Но можно ограничиться обычным увлажняющим флюидом, маслом или спреем.

Наносить на волосы солнцезащитный крем для лица или тела не стоит: они утяжелят волосы и приведут к их более быстрому загрязнению.

Что делать, если волосы уже повреждены

Волосы — это не живая ткань. Поэтому спасти их с помощью косметических процедур и народных средств невозможно. В лучшем случае питательные и восстанавливающие маски помогут волосам стать более мягкими. Пересушенные, секущиеся и выгоревшие кончики волос лучше просто состричь.