Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые обнаружили тип фигуры, повышающий риск развития рака толстой кишки
Здоровье

Сегодня, 19:00

1 мин.

Ученые обнаружили тип фигуры, повышающий риск развития рака толстой кишки

Мария Маковей
Автор
Девушка смотрит на себя в зеркало
Фото Maria Korneeva/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Ученые пришли к выводу, что тип фигуры может быть связан с повышенной вероятностью развития рака толстой кишки, который считается одним из наиболее быстро растущих среди молодых людей.

Так эксперты обнаружили, что риск появления колоректального рака выше на 12% у высоких людей, которые не страдают ожирением, но имеют фигуру «яблоко». Специалисты связывают такую корреляцию с повышенным уровнем гормона роста, а также жиром, накапливающимся вокруг области кишечника, пишет журнал Science Advances.

В будущем ученые планируют дополнительно проанализировать потенциальные механизмы влияния формы тела на риск развития колоректального рака.

Онкология. 10 научно подтвержденных факторов, которые увеличивают риск развития рака
Медицина
2
0
Новости холдинга
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
В «Авангард» едет знакомый Буше, Радулов в активном поиске, а Кошечкин вернулся в «Магнитку». Главные трансферные новости КХЛ на 16 мая
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D

Придумай мем

Последние новости
14:30
Врач ответил, чего нельзя делать при укусе гадюки
15 мая 12:45
В Японии стремительно распространяется смертельно опасная болезнь
14 мая 19:10
Косметолог назвала признаки солнечного ожога кожи
14 мая 18:15
Исследование: сидячая работа по 8 часов в день повышает риск деменции
14 мая 16:00
Врач рассказал о важности вакцинации против клещевого энцефалита