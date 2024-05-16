Ученые обнаружили тип фигуры, повышающий риск развития рака толстой кишки

Ученые пришли к выводу, что тип фигуры может быть связан с повышенной вероятностью развития рака толстой кишки, который считается одним из наиболее быстро растущих среди молодых людей.

Так эксперты обнаружили, что риск появления колоректального рака выше на 12% у высоких людей, которые не страдают ожирением, но имеют фигуру «яблоко». Специалисты связывают такую корреляцию с повышенным уровнем гормона роста, а также жиром, накапливающимся вокруг области кишечника, пишет журнал Science Advances.

В будущем ученые планируют дополнительно проанализировать потенциальные механизмы влияния формы тела на риск развития колоректального рака.