Врач ответил, что нельзя делать при укусе гадюки

В разговоре с «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров назвал главные ошибки, которые совершаются при укусе гадюки.

Так эксперт отметил, что накладывание жгута и прижигание раны зеленкой, йодом или огнем могут только усугубить ситуацию. Также противопоказано употребление алкогольных напитков и курение.

Кроме того, пострадавшего не следует подвергать каким-либо физическим нагрузкам. Важно уложить его так, чтобы укушенная конечность располагалась ниже сердца, так яд будет медленнее распространяться по организму, заключил доктор.