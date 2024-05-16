Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач ответил, что нельзя делать при укусе гадюки
Здоровье

Сегодня, 14:30

1 мин.

Врач ответил, что нельзя делать при укусе гадюки

Мария Маковей
Автор
Гадюка крупным планом
Фото GP232/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В разговоре с «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров назвал главные ошибки, которые совершаются при укусе гадюки.

Так эксперт отметил, что накладывание жгута и прижигание раны зеленкой, йодом или огнем могут только усугубить ситуацию. Также противопоказано употребление алкогольных напитков и курение.

Кроме того, пострадавшего не следует подвергать каким-либо физическим нагрузкам. Важно уложить его так, чтобы укушенная конечность располагалась ниже сердца, так яд будет медленнее распространяться по организму, заключил доктор.

Яд&nbsp;гадюки может вызвать сильные болезненные отеки и&nbsp;внутренние кровотечения. Самые опасные змеи России: кого стоит остерегаться
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
Перелом лобной кости, 250 тысяч на руки и отказ Тихонова отвечать за игроков. Подробности избиения футболистами «Енисея» семьи на базе отдыха
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D

Придумай мем

Последние новости
15 мая 12:45
В Японии стремительно распространяется смертельно опасная болезнь
14 мая 19:10
Косметолог назвала признаки солнечного ожога кожи
14 мая 18:15
Исследование: сидячая работа по 8 часов в день повышает риск деменции
14 мая 16:00
Врач рассказал о важности вакцинации против клещевого энцефалита
13 мая 19:45
Терапевт назвал признаки смертельно опасной меланомы