Рецепт эффективного антицеллюлитного крема из простых продуктов

Вряд ли какая-то девушка не мечтает о гладких и упругих бедрах. К сожалению, выглядеть идеально нередко мешает так называемая «апельсиновая корка» — целлюлит, скапливающийся под кожей. Популярный метод борьбы с этой проблемой — антицеллюлитные кремы. В магазинах представлено множество таких средств, но есть и народные рецепты. Как сделать крем для борьбы с целлюлитом в домашних условиях и есть ли у него преимущества перед покупным? Ответила косметолог Ирина Савинкова.

В тех местах, где скапливается целлюлит, выведение подкожных токсинов и шлаков затруднено плохим кровообращением. Поэтому принцип действия антицеллюлитных кремов, которые можно сделать в домашних условиях, заключается в использовании «разогревающих» ингредиентов для усиления кровообращения. Это могут быть экстракты перца, имбиря и горчицы, которые раздражающе действуют на кожу и обеспечивают приток крови. За счет этого происходит стимуляция обменных процессов и, как следствие, устраняются застойные явления, а вместе с ними сокращается и целлюлит. Если же добавить в домашний крем несколько капель масла лимона и можжевельника, он также будет способствовать укреплению стенок сосудов.

Рецепт антицеллюлитного крема с имбирем

Ингредиенты:

Сухой имбирный порошок — 1 чайная ложка

Порошок куркумы — 1 чайная ложка

Кукурузная мука — 3 столовые ложки

Кунжутное или оливковое масло (по необходимости, чтобы смесь по консистенции стала кремообразной)

Масло тимьяна/лимона/розмарина (можно заменить приправами или тертой цедрой лимона) — 3 капли

Для приготовления такого крема подойдет стеклянная или керамическая миска, в которой лопаткой или ложкой нужно смешать ингредиенты.

Крем хорошо перемешивают и хранят в холодильнике. При использовании полученную массу зачерпывают чистой сухой ложкой. Для достижения желаемого эффекта средство следует регулярно наносить на чистую кожу массирующими движениями.

Действие домашнего крема с имбирем

Крем на основе имбиря улучшает движение крови и лимфы, снимает отеки, разглаживает неровности на коже. Имбирь и куркума тонизируют и усиливают кровоснабжение. Также они оказывают подтягивающее действие, делая кожу более однородной и упругой. Оливковое и кунжутное масла обладают антиоксидантным эффектом, они смягчают кожу, добавляя эластичности. Масло лимона и розмарина оказывают противовоспалительное действие.

Преимущество «домашних» кремов перед покупными

Основное преимущество крема, изготовленного самостоятельно — отсутствие в нем консервантов. Минус лишь в том, что хранится такой крем совсем недолго. А так как большую часть ингредиентов всегда можно найти на кухне, цена такого крема будет очень выгодной.

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А главное — домашний крем справится с рядом задач: сделает кожу более эластичной, поможет вывести из тканей лишнюю жидкость, сожжет жиры и уменьшит проявление «апельсиновой корки».

Недостатки самодельных кремов

Любой крем, выпускаемый в массовое производство, всегда проходит проверку на качество. Средство тестируют, чтобы выявить, не приводит ли его употребление к негативным последствиям для организма, а затем его производят в стерильных условиях.

Ингредиенты, используемые в промышленном креме, имеют гораздо большую активность по сравнению с домашними средствами, но при этом не вызывают раздражение даже чувствительной кожи. А действие кремов, изготовленных собственноручно, порой непредсказуемо: иногда из-за них можно получить даже ожог.

Фото Istockphoto/AtlasStudio

Покупной крем, в среднем, имеет срок годности до 3-х лет, а домашний может храниться в холодильнике не более двух недель.

Еще один минус домашних кремов — неудобство в использовании: он может быть слишком жирным и пачкаться, в отличие от многих покупных средств.

Важно помнить, что использование одних только кремов не спасет ситуацию. При борьбе с целлюлитом действовать нужно комплексно:

заниматься спортом и много двигаться;

соблюдать питьевой режим;

исключить из рациона продукты, вызывающие задержку жидкости в организме;

регулярно самостоятельно проводить массаж проблемных зон;

использовать качественные антицеллюлитные средства;

по возможности включить в уход за собой эффективные косметологические процедуры: мезотерапию, эндосферу, аппаратный массаж, липолитики.

Только так можно полностью избавиться от целлюлита и придать своему телу желанную гладкость

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