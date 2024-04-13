Как избавиться от постакне и выровнять кожу: рассказывает косметолог

При угревой болезни состояние кожи ухудшается из-за воспалений, прыщей и расширенных пор. Но даже после того, как все это исчезает, может остаться постакне. Это одна из самых распространенных проблем с кожей, с которой можно столкнуться в любом возрасте.

Вместе с косметологом разобрались, почему образуются постакне и как справиться с этой проблемой.

Что такое постакне

Постакне может быть в виде:

красных, фиолетовых или синих пятен, которые указывают на сосудистые изменения кожи. Они возникают из-за механического давления при попытке выдавить воспаление;

коричневых пятен (поствоспалительная гиперпигментация), которая возникает из-за влияния ультрафиолета на травмированные участки;

рубцов (атрофические, гипертрофические) — на месте воспаления возникает белая соединительная ткань.

Фото www.istockphoto.com/Stephanie Verhart

Как избавиться от постакне

Чтобы выбрать подходящий метод, необходимо проконсультироваться с дерматологом или косметологом.

В домашних условиях

Избавление от постакне и выравнивание кожи может потребовать времени и терпения, но следуя общим рекомендациям и регулярно ухаживая за кожей, можно достичь желаемых результатов.

Общие рекомендации:

Не использовать агрессивные средства для умывания, чтобы не раздражать кожу;

Избегать чрезмерного солнечного воздействия и использовать солнцезащитный крем;

Не выдавливать самостоятельно прыщи, так как это может привести к появлению шрамов и инфекции;

Использовать специальные средства для ухода за проблемной кожей, содержащие салициловую, молочную и гликолевые кислоты;

Поддерживать здоровый образ жизни: регулярно заниматься спортом и придерживаться правильного питания.

Косметологические процедуры от постакне

Современная косметология предлагает широкий спектр процедур, которые помогают улучшить состояние кожи и избавиться от следов угревой сыпи.

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Лазерная шлифовка

Одна из популярных косметологических процедур, направленных на борьбу с постакне, — лазерная шлифовка. Эта методика безоперационная, но при этом позволяющая избавиться от разных дефектов. При процедуре верхний проблемный слой эпидермиса убирается.

Мезотерапия

Этот метод позволяет локально воздействовать на проблемные участки лица при помощи уколов с мезококтейлем, содержащим полезные витамины, антиоксиданты и другие активные вещества. Они улучшают состояние кожи. Мезотерапия способствует заживлению ранок и улучшению текстуры кожи, что помогает справиться с постакне.

Плазмолифтинг

Плазмолифтинг — это эффективный метод лечения рубцов постакне. Пациенту вводят инъекции с плазмой, которая усиливает регенерацию кожи.

Профилактика постакне

Важно правильно ухаживать за проблемной кожей. Акне — это далеко не всегда только косметическая проблема, поэтому может понадобиться помощь не только дерматолога, но и эндокринолога или гастроэнтеролога.

Чтобы предупредить появление угревой сыпи, важно не касаться лица руками лишний раз. Также чаще меняйте полотенца, которыми вытираете лицо, или используйте одноразовые бумажные салфетки.