Исследование: сидячая работа по 8 часов в день повышает риск деменции
Сидячая работа по 8 часов отрицательно сказывается на работе мозга и приводит к развитию деменции, считает исследователь Корал Санфелиу, которая занимается изучением старения.
В беседе с изданием El Pais эксперт заявила, что отсутствие физической активности на протяжении всего рабочего дня негативно влияет на здоровье мозга и генетические механизмы.
Чтобы этого избежать, специалист рекомендует ежедневно в перерывах между работой или после нее прогуливаться 1 час.
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