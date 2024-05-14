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Исследование: сидячая работа по 8 часов в день повышает риск деменции
Здоровье

Сегодня, 18:15

1 мин.

Исследование: сидячая работа по 8 часов в день повышает риск деменции

Мария Маковей
Автор
Мужчина работает за ноутбуком
Фото visualspace/istockphoto.com
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Сидячая работа по 8 часов отрицательно сказывается на работе мозга и приводит к развитию деменции, считает исследователь Корал Санфелиу, которая занимается изучением старения.

В беседе с изданием El Pais эксперт заявила, что отсутствие физической активности на протяжении всего рабочего дня негативно влияет на здоровье мозга и генетические механизмы.

Чтобы этого избежать, специалист рекомендует ежедневно в перерывах между работой или после нее прогуливаться 1 час.

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