Косметолог назвала признаки солнечного ожога кожи

Врач-косметолог, дерматовенеролог Лилия Хуснуллина в разговоре с «СЭ» отметила, что первый признак солнечного ожога кожи — покраснение. Поэтому она рекомендует людям, которые находятся на солнце, особенно у воды, следить за состоянием кожных покровов. К другим признакам солнечного ожога кожи эксперт отнесла болезненность при прикосновении, жжение и припухлость на участках ожога, волдыри и мелкие пузырьки.

«При обширных ожогах возможно повышение температуры тела до 38 градусов, появление головной боли, озноба, головокружения, ухудшение общего самочувствия», — объяснила врач.

Также специалист подчеркнула, что частые солнечные ожоги повышают риск развития рака кожи.