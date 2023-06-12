Утренняя бьюти-рутина Кэсси из «Эйфории». Разбираем с косметологом

В Сети завирусился отрывок из популярного сериала «Эйфория», в котором героиня по имени Кэсси каждое утро встает в 4.00 и, перед тем как отправиться в школу, повторяет ряд процедур по уходу за собой. Девушка намазывает, бреет, втирает и массирует, не жалея себя. С помощью ритуалов красоты она надеется обратить на себя внимание возлюбленного.

Девушки-блогеры из разных стран пытаются определить, что это за процедуры, и испытать бьюти-марафон от Кэсси на себе. Врач-дерматолог и косметолог Елена Васильева ознакомилась с отрывком и оценила старания Кэсси с профессиональной точки зрения.

Патчи для глаз

Патчи освежают, снимают отеки, но дают кратковременный эффект. Применять их рекомендуется 1-2 раза в неделю или перед важным событием, когда нет времени на салон, а освежиться нужно.

Фото Кадр из сериала «Эйфория»

Электронный и роликовый массажеры для лица для домашнего ухода

Эти приспособления за счет механического воздействия снимают верхний слой эпидермиса, усиливают кровоток, воздействуют на верхние слои кожи. Выполнять процедуры каждый день крайне нежелательно.

Массаж шеи

На первый взгляд не очевидно, какую именно процедуру героиня Сидни Суини проделывает со своей шеей. Возможны два варианта:

1. Массаж с помощью скребка гуаша. Если так, то навредить себе этой процедурой сложно, но и ее возможное положительное воздействие эксперт расценивает скорее как эффект плацебо.

2. Механический пилинг.

Механический пилинг тела с помощью щетки и массаж щеткой

Эффекты от этой процедуры — отшелушивание мертвых клеток эпидермиса, усиление кровотока, улучшение микроциркуляции кожи, подкожно-жировой клетчатки и мышц. Неплохо, но не на каждый день.

Фото Istockphoto/Prostock-Studio

При ежедневном применении повреждается базальный слой кожи, который защищает от воздействия многих вредоносных факторов.

Нанесение лосьона на тело

Это правильный элемент ежедневного ухода. Он нужен для увлажнения, питания кожи и, как правило, придания ей приятного аромата.

Бритье ног

Физиомаска

Скорее всего, используется маска с миостимулирующим эффектом.

Какими бы привлекательными и правильными ни казались трендовые процедуры, не стоит забывать, что эффект для каждого будет индивидуальным. Вместо того, чтобы слепо следовать интернет-веяниям, лучше подобрать процедуры и средства, которые будут подходить именно вам.

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