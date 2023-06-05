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Звезда «Эйфории» Хантер Шафер снимется в фильме «Мать Мария»

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Кадр из сериала «Эйфория».

Звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер стала последним приобретением для предстоящего музыкального эпоса Mother Mary режиссера Дэвида Лоуэри, сообщает Deadline.

Актриса присоединяется к обладательнице премии «Оскар» Энн Хэтэуэй и лауреату премии «Эмми» Михаэле Коэл в третьем фильме Лоуэри для A24. Ранее режиссер снял для них фильмы «Призрак в доме» и сомнительно принятый «Зеленый рыцарь». Недавно Лоуэри работал над «Питером Пэном и Венди», который дебютировал на платформе Disney+ в прошлом месяце.

Mother Mary описывается как «музыкальный эпос», который рассказывает о взаимоотношении между вымышленным музыкантом (Хэтэуэй) и культовым дизайнером моды (Коэл). По данным Deadline, Хантер Шафер была выбрана для роли Хильды, помощницы персонажа Коэл. Съемки пройдут в Германии.

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