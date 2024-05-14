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Врач рассказал о важности вакцинации против клещевого энцефалита
Здоровье

Сегодня, 16:00

1 мин.

Врач рассказал о важности вакцинации против клещевого энцефалита

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Врач ставит вакцину
Фото Userba011d64&lt;sub&gt;&lt;small&gt;201&lt;/small&gt;&lt;/sub&gt;/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров рассказал, чем опасен клещевой энцефалит и как от него защититься.

«Энцефалит — это инфекционное заболевание, которое поражает центральную и периферическую нервную систему. Оно может привести к параличу, эпилепсии, нарушениям кровообращения и утрате когнитивных способностей. Основной переносчик инфекции — клещ», — объяснил эксперт.

По словам доктора, актуальная и самая правильная защита от клещевого энцефалита — это вакцинация. Прививка необходима для предотвращения опасных последствий заболевания, которые могут сопровождать человека на протяжении всей жизни.

«Вакцинация проходит в несколько этапов. Поэтому следует заранее позаботиться об этом вопросе, узнать график вакцинирования в лечебном учреждении, пойти на консультацию к инфекционисту», — добавил медик.

Однако у вакцины против клещевого энцефалита есть ряд противопоказаний. Ее нельзя ставить людям с острыми заболеваниями, тяжелой аллергией, особенно на белок куриных яиц, и беременным. Если наблюдалась тяжелая реакция на введение первой дозы вакцины (например, лихорадка), то от дальнейшего вакцинирования тоже стоит воздержаться.

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