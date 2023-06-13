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Сегодня, 17:00

Как добиться эффекта «стеклянной» кожи, как у кореянок, за 5 шагов

Руслана Бобкова
Автор
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог
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Девушка улыбается и держится за подбородок.
Фото Freepik/benzoix

Эффект светящейся изнутри «стеклянной» кожи, изобретенный лидерами в мире косметических процедур — кореянками, вошел в тренды прочно и, похоже, надолго. Так что самое время узнать, каким образом он достигается.

Разберем пошаговую инструкцию вместе с врачом-дерматологом, косметологом Еленой Васильевой.

Очищение

Чтобы убедиться, что на коже нет остатков макияжа и загрязнений, очищение следует делать в два шага: средством для умывания на масляной основе, затем — средством на водной основе.

Девушка наносит маску перед зеркалом.
Фото Freepik/senivpetro

Первый шаг поможет убрать макияж и солнцезащитный крем, второй — избавиться от загрязнений. Средства должны быть деликатные, чтобы не разрушить естественный барьер кожи и не пересушить ее.

Избегайте сильного трения. Используйте сначала тепловатую воду, чтобы открыть поры, затем холодную — чтобы тонизировать кожу.

Такая двухфазная процедура нужна для глубокого очищения кожи. Как правило, используют гидрофильное масло, которое растворяет все виды загрязнений, и далее — второе средство, которое смывает все эти загрязнения. Сам процесс очищения достаточно деликатный и подходит для всех типов и состояний кожи. Отличаться может только второе средство: оно как раз подбирается индивидуально.
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

Отшелушивание

Нужно, чтобы удалить мертвые клетки и сделать кожу более светлой и яркой. Рекомендуется повторять этот шаг 1-2 раза в неделю, чтобы не перестараться.

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Отдавать предпочтение корейцы рекомендуют пилингу с кислотами AHA и BHA, нежели механическому, который вызывает повреждения кожи.

Совершенно верно, только следует учитывать тип и состояние кожи. Если кожа сухая, то очень частое использование кислот будет сушить ее еще больше. Для чувствительной кожи это тоже не очень подходит, так как кислоты будут дополнительно раздражать кожу.
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

Увлажнение сывороткой

То, что авторы методики называют ключом к достижению эффекта стеклянной кожи.

Делать в два шага: тонер и эссенция.

Фото Freepik

Это нужно, чтобы улучшить текстуру кожи, обеспечить гладкость и упругость. Тонер подготовит кожу к лучшему усвоению сыворотки. Эссенция — выровняет тон. В зависимости от типа кожи можно также использовать маски и сыворотки. С витаминами, алоэ, муцином улитки, гиалуроновой кислотой и другими ингредиентами.

Увлажнение нужно любой коже, так как содержание влаги — это первое качество, которое страдает у всех. Когда недостаточно влаги, процессы повреждения таких важных структур, как коллаген и эластин, идут гораздо быстрее.
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

Увлажнение кремом

Еще один ключевой шаг. Необходим, чтобы кожа оставалась влажной, гладкой и ровной. Средство следует наносить восходящими движениями для лифтинг-эффекта на уже увлажненную тонером и сывороткой кожу, чтобы помочь ей удержать влагу.

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Выбирайте легкие и нежирные кремы, чтобы не забить поры. С гиалуроновой кислотой, глицерином и керамидами. В Корее для этих целей популярны бальзамы в стиках, придающие коже блеск.

Если предыдущий этап был направлен на создание резерва влаги, который при необходимости кожа будет расходовать, то это более поверхностное увлажнение, и оно как раз дает быстрый, но кратковременный эффект.
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

Защита от солнца

Санскрин следует использовать как последний шаг в своей утренней рутине перед тем, как выйти на улицу. Выбирать нежирный по составу, чтобы у кожи был влажный, но не жирный блеск.

Нанесение крема с SPF — это обязательный этап перед выходом на улицу, особенно в летнее время. Во-первых, для профилактики старения, во-вторых, для сохранения влаги и, в-третьих, для профилактики пигментации и усиления сосудистого рисунка.
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

Если после пяти шагов кожа блестит и сияет недостаточно, в конце можно нанести сияющий мейкап на увлажняющей основе или увлажняющий крем с тоном, добавить немного жидкого хайлайтера на скулы и переносицу.

От себя хочу добавить, что стеклянную, или фарфоровую, кожу невозможно получить вышеописанным способом, если у вас склонность к пигментации, куперозу, есть акне или розацеа. Этот подход не решит проблемы, потому что описанные процедуры не направлены на их лечение. А значит, их внешние проявления будут перекрывать эффект.
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог
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