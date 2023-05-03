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Сегодня, 16:00

7 эффективных процедур для тела, ради которых стоит сходить к косметологу

Валерия Баринова
Шеф-редактор раздела «Стиль жизни»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог
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Девушка с гладкой кожей ног.
Фото istockphoto.com

Некоторые проблемы с состоянием тела просто никак не решаются с помощью правильного питания, фитнеса и волшебной палочки. Здесь на помощь приходят косметологические процедуры, они могут помочь улучшить качество кожи, подтянуть ее, уменьшить целлюлит и улучшить общий внешний вид тела. Рассказываем про самые эффективные из них вместе с косметологом Еленой Богатовой.

Самые эффективные косметологические процедуры для тела

Липосакция

Это хирургическая процедура, при которой удаляют жировые отложения. Она может быть эффективным способом уменьшить объемы именно в проблемных зонах, таких как бока, живот, бедра и ягодицы. Липосакцию можно рассматривать, когда диета и упражнения не дают желаемых результатов.

Радиочастотная терапия

В этой процедуре используются высокочастотные волны, они стимулируют производство коллагена и эластина в коже. Это помогает улучшить тонус и упругость, а также сокращает целлюлит.

Массаж

Он помогает улучшить кровообращение, стимулировать лимфатическую систему и уменьшить целлюлит. Массаж может быть выполнен вручную или с использованием специальных аппаратов. Его можно делать регулярно для расслабления мышц и улучшения общего состояния тела.

Девушке делают массаж спины с маслами.
istockphoto.com

Пилинг

При пилинге на кожу наносится специальный состав, который удаляет ороговевшие клетки и стимулирует регенерацию. Это улучшает текстуру и тон кожи. Пилинги могут проводиться несколько раз в год.

Лазерная эпиляция

Во время этой процедуры лазерные лучи уничтожают волосяные фолликулы, что приводит к постепенному уменьшению количества волос на теле. Это не только хороший способ избавиться от лишней растительности, но и возможность сократить количество воспалений, попрощаться с раздражением и выровнять тон кожи.

Фотоомоложение

Для этого на кожу наносится специальный гель, а затем происходит облучение интенсивным светом. Такая процедура улучшает тонус и текстуру кожи, сокращает мелкие морщины. Фотоомоложение может быть проведено, когда на коже начинают появляться морщины и становится заметна потеря тонуса.

Девушка. 3 самые популярные косметологические процедуры. Однако они подходят далеко не всем

Мезотерапия

Выглядит процесс немного страшно, но результат стоит того. Во время мезотерапии в кожу вводятся специальные инъекции с коктейлем из витаминов, аминокислот, минералов и других питательных веществ. Все это уменьшает целлюлит, улучшает качество кожи и общий внешний вид тела.

Важно помнить, что эффективность каждой процедуры может зависеть от ваших индивидуальных особенностей, а также от квалификации и опыта косметолога. Перед проведением какой-либо процедуры необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом и обсудить все возможные риски и побочные эффекты.

Девушка мажет плечо кремом.
istockphoto.com

Кому не рекомендуется делать процедуры для тела

  • Люди с острыми инфекционными заболеваниями, такими как грипп или простуда, должны отложить процедуры до полного выздоровления.
  • Люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечная недостаточность, астма, диабет или эпилепсия, должны обсудить возможность процедур со своим лечащим врачом.
  • Беременные женщины должны обсудить возможность процедур со своим врачом или акушером.
  • Люди с открытыми ранами, ожогами или другими повреждениями кожи в месте, где планируется процедура, должны отложить процедуры до полного выздоровления.
  • Люди, которые принимают противосвертывающие средства или другие лекарства, которые могут увеличить риск кровотечения, могут быть не допущены к некоторым процедурам.
  • Люди с историей аллергических реакций на компоненты, используемые в процедурах, таких как лосьоны, масла или кремы, должны избегать этих процедур.
  • Люди с некоторыми заболеваниями кожи, такими как экзема или псориаз, могут не быть допущены к некоторым процедурам, так как они усугубят симптомы.

Важно обсудить любые процедуры со своим врачом, чтобы определить, подходят ли они для конкретного случая и какие меры предосторожности следует принимать

Женщина на&nbsp;приеме у&nbsp;косметолога. Косметолог объяснила, как подтянуть кожу после 40 лет
Красота
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