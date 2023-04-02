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Сегодня, 16:00

Работают ли уходовые маски для лица? Отвечает косметолог

Анастасия Серебренникова
Автор
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог
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Девушка наносит маску для лица.
Фото istockphoto.com
Эффект зависит от того, правильно ли вы ими пользуетесь.

Многие девушки пользуются масками для лица в домашних условиях. В магазинах можно выбрать средство на любой вкус и кошелек. Но эффективен ли такой уход? Вместе с косметологом Еленой Васильевой разбираемся, какие есть плюсы и минусы у косметических масок и как их правильно использовать.

Виды масок для лица

Маски для лица можно классифицировать по нескольким признакам: по типу кожи, по эффекту действия или по способу применения. Например, можно выделить три разновидности косметических масок в зависимости от способа их снятия:

  • те, что нужно смывать водой (например, маски из глины);
  • те, что можно снять без участия воды (тканевые маски, маски-пленки);
  • маски, которые не нуждаются в удалении (некоторые кремовые маски).
Девушка наносит маску для лица.
istockphoto.com

Что касается состава маски, то он зависит от типа кожи, на который необходимо воздействовать. Если у вас жирная кожа, то подойдет маска с подсушивающим эффектом, а для сухой, наоборот, требуется увлажняющая маска.

«Эффект от маски длится от 3 дней до недели. Это зависит от исходного состояния кожи и концентрации активных веществ в маске. Когда вы используете определенный курс, эффект может быть увеличен до 2-3 месяцев».
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

Польза масок для лица

«Маски для лица обязательно входят в любой косметический уход. Благодаря им можно получить быстрый эффект, так называемую вспышку красоты. Это особенно актуально, когда надо привести себя в порядок, но нет времени на салон или реабилитацию».
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

В зависимости от состава и назначения маски можно достичь косметического или лечебного эффекта.

  • очистить поры и удалить избыток кожного жира;
  • увлажнить кожу;
  • снять отеки и устранить темные круги под глазами;
  • уменьшить воспаления и раздражения;
  • улучшить цвет лица;
  • стимулировать обновление клеток кожи.
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Вред масок для лица

«Маска может нанести вред, если она используется не по показаниям. Например, кожу необходимо увлажнить, а человек наносит маску для подсушивания. Или если кожа очень чувствительная и ее надо успокоить, а наносится маска, которая обладает раздражающим действием».
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

Слишком частое применение косметических масок также может ухудшить состояние кожи. Чрезмерное увлажнение нарушает барьерную защиту эпидермиса. Влажная кожа легче пропускает химические вещества, поэтому может появиться аллергическая реакция на ароматизаторы или консерванты.

Маска для лица с огурцами.
istockphoto.com

Как правильно пользоваться масками для лица

Кожу необходимо правильно подготовить к нанесению маски. Чтобы процедура была эффективной, лицо важно как следует очистить. Тогда полезные вещества смогут проникнуть в верхний слой эпидермиса. Вот порядок действий, который нужно выполнить перед нанесением маски.

  • тщательно удалить декоративную косметику специальным средством для снятия макияжа;
  • умыть лицо с гелем или пенкой (если нет противопоказаний, можно использовать скраб для более эффективного очищения);
  • использовать увлажняющий тоник или лосьон.

Увлажняющие маски надо «запечатывать» кремом, нанося его на лицо после процедуры.

Перед использованием масок для лица лучше проконсультироваться с косметологом или дерматологом, чтобы подобрать средства, которые подойдут именно вам. А тем, у кого кожа чувствительная или проблемная, консультация специалиста перед применением любого средства необходима.

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Польза и вред
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