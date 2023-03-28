Что будет, если пить апельсиновый сок на завтрак каждый день?

Часто, когда речь заходит о здоровом и вкусном завтраке, мы представляем себе не только тосты с авокадо или овсяную кашу с фруктами, но и стакан свежевыжатого апельсинового сока. О том, действительно ли этот напиток полезен для здоровья, рассказала специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алена Денисова.

Чем полезен апельсиновый сок

Прежде всего, он является хорошим источником витаминов С, A, фолиевой кислоты, калия, кальция и магния.

При выборе соков важно знать, что они бывают двух видов: с мякотью и без нее. Полезнее — с пищевыми волокнами. Они способствуют чувству сытости и снижают гликемический индекс после еды. Соки с мякотью, как и без, содержат большое количество сахара, но дополнительное содержание клетчатки может помочь в снижении скачков уровня глюкозы.

Но важно понимать, что употребление сока с мякотью не является способом получения достаточного количества клетчатки и по своим свойствам он не сравнится с фруктами в целом виде. Все описанные преимущества лишь показывают разницу между двумя видами соков.

Чем вреден апельсиновый сок

Главное заблуждение людей, часто употребляющих соки, заключается в том, что они считают их идеальной или даже более полезной заменой фруктам. Но это совсем не так. Дело в том, что сок — это напиток, содержащий большое количество сахара и лишенный пищевых волокон, о пользе которых речь шла выше. Без них сок очень быстро «проскакивает» через пищеварительную систему, уровень глюкозы резко поднимается, а затем снижается, что приводит к появлению чувства голода. При этом клетчатка, способная затормозить этот процесс, отсутствует в напитке.

Также многие забывают про наличие калорий в соке. В 100 граммах апельсинового — примерно 50 ккал. Употребляя несколько порций в день, можно легко повысить калорийность своего рациона: в 240 мл сока содержится почти 25 грамм сахара.

Istockphoto/PeopleImages

Из-за высокого содержания глюкозы особенно осторожно к употреблению соков стоит относиться людям с диабетом второго типа. А людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует учитывать, что апельсиновый сок может усугубить их состояние здоровья из-за кислоты, которую содержит в большом количестве, так как она раздражает слизистую.

Что будет, если пить апельсиновый сок на завтрак каждый день

Выпивая каждый день по стакану сока, человек увеличивает количество сахара в своем рационе. С учетом того, что в питании большинства людей сахар уже присутствует в избытке, это может привести к набору веса. И это не единственный недостаток такого завтрака.

Как выбрать апельсиновый сок

Обращайте внимание на такие параметры, как:

Состав. Кроме фруктового сока, в напитке не должно быть других ингредиентов.

Способ производства. Существуют соки прямого отжима и восстановленные. Отдавать предпочтение стоит сокам прямого отжима: в них не только лучше сохраняется натуральный вкус, но и присутствует намного больше полезных веществ и витаминов.

Целостность упаковки. Она обеспечивает безопасность напитка.

Istockphoto/fcafotodigital

При этом какой бы хороший сок вы ни покупали, злоупотреблять этим продуктом не стоит, а между целыми свежими фруктами и соком всегда лучше выбирать первое.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!