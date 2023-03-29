Чего в макаронах больше — пользы или вреда?
Сложно найти человека, который не любит пасту карбонара, спагетти болоньезе или просто макароны с сыром. Лапша, рожки, ракушки и бабочки — часто оказываются на столах большинства современных людей, ведь приготовить их можно быстро и вкусно. Но последнее время ведется много разговоров о вреде глютена, который содержится в большинстве макаронных изделий. Обсудили со специалистом, чего же больше в макаронах — пользы или вреда.
Чем полезны макароны
Злаковые продукты, в том числе и макароны, важны для организма. Как правило, они содержат глютен — это белок, сложное органическое соединение, которое не растворяется при контакте с жидкостью. В России на протяжении многих лет это вещество было известно под названием «клейковина». Глютен как растительный белок необходим из-за своего аминокислотного состава. К функциям аминокислот относятся:
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деление клеток;
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поддержка иммунитета;
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восстановление суставов, связок, мышц и многое другое.
Также в пшенице содержатся различные витамины и микроэлементы: витамин В, витамин Е, калий, кальций, магний, фосфор, цинк и медь.
Кроме того, макароны из твердых сортов пшеницы содержат большое количество клетчатки. Она помогает очистить кишечник от шлаков, солей тяжелых металлов и токсинов. Еще в макаронах есть аминокислота триптофан, которая способствует выработке гормона счастья.
Чем вредны макароны
Цельнозерновая пшеничная мука, из которой часто изготавливают макароны, содержит лектины — белки, обладающие способностью «склеивать» углеводы.
Пищеварительные ферменты не всегда способны справиться с лектинами. Дело в том, что иммунная система может воспринять эти белки как вредное вещество и включить защитную функцию, вырабатывая к ним антитела. Особенность лектинов в том, что они схожи по своему строению с клетками организма и иммунная система наряду с ними может уничтожать и другие клетки. В таком случае страдают самые различные органы и системы: щитовидная железа, сердце, поджелудочная. Это приводит к развитию так называемых аутоиммунных заболеваний, например артрита и диабета первого типа.
А глютен — одна из разновидностей лектина. До недавнего времени целиакия (заболевание, при котором в тонком кишечнике не вырабатываются определенные ферменты, отвечающие за расщепление глютена), дерматит и аллергия к пшенице были единственными известными заболеваниями с подтвержденной ролью глютена. Чувствительность к глютену, не связанная с целиакией, — относительно новый синдром непереносимости глютена, который получил довольно широкую распространенность.
Рост распространенности различных вариантов непереносимости глютена связан с изменениями во многих странах мира пищевого поведения, технологии выращивания и обработки злаков и новыми кулинарными технологиями.
При непереносимости глютена в организме формируются предпосылки для появления различных симптомов:
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нарушения в работе желудочно-кишечного тракта;
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аллергические реакции;
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боли или колики в животе;
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дерматоз и разные виды высыпаний на коже;
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пищевое отравление, сопровождающееся рвотой и тошнотой;
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нарушения электролитного баланса в организме;
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проблемы с суставами;
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ухудшение качества кожи;
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появление слизи в ротоглотке.
Можно сделать вывод, что вред и польза макарон зависят от индивидуальных особенностей организма. Поэтому важно наблюдать за реакцией организма на употребление макаронных изделий, и при возникновении неприятных симптомов в виде расстройства пищеварения, упадка сил или появления высыпаний на коже стоит обратиться к специалисту.
Важно также помнить, что макаронные изделия довольно калорийны — 200 грамм отварных макарон содержат 314 калорий. Так что лучше разнообразить меню полезными аналогами. Например, лапшой из зеленой гречки, белковыми спагетти из красной чечевицы, а также другими безглютеновыми вариантами макарон — из амаранта, риса или гороха.
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