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Нутрициолог объяснила, как правильно включать в рацион йодосодержащие продукты
Питание и еда

Сегодня, 19:20

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как правильно включать в рацион йодосодержащие продукты

Мария Маковей
Автор
Продукты с йодом
Фото piotr_malczyk/istockphoto.com
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Нутрициолог Екатерина Стасюк в беседе с «СЭ» заявила, что при включении в рацион продуктов с высоким содержанием йода следует знать несколько правил.

Так чрезмерная термическая обработка йодосодержащих продуктов (заморозка или нагревание) может привести к уменьшению количества полезного вещества. Также важно добавить в рацион железо и селен, чтобы йод правильно усваивался.

«Следует есть йодосодержащую пищу в первой половине дня, так как йод оказывает стимулирующее действие на организм», — заключила эксперт.

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