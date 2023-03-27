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Сегодня, 14:00

3 рецепта домашних смузи, которые зарядят витаминами весной

Мария Бульчук
Автор
Дарья Тягний
Нутрициолог
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Фото Istockphoto/rudisill

Весной, когда природа просыпается и солнце чаще выглядывает из-за туч, хочется чувствовать себя свежим и обновленным, быть полным сил и энергии.

Но на практике вместо бодрости в это время года нередко накатывает усталость: дает о себе знать нехватка витаминов.

Чтобы восполнить недостаток полезных веществ и быстрее прийти в себя после зимы, вместе с нутрициологом Дарьей Тягний делимся рецептами вкусных и полезных смузи.

Какие фрукты и овощи подходят для смузи

После зимы важно добавлять в рацион витамин С — антиоксидант, который помогает защитить организм от многих болезней, восстанавливает клетки и противостоит процессам старения.

Витамин C — один из главных антиоксидантов. Он укрепляет стенки сосудов, активирует иммунитет и действует как антистресс.

Также полезно добавлять в рацион пребиотики: корень цикория и иерусалимский артишок, листья одуванчика, спаржу, баклажаны, чеснок и топинамбур. Эти ингредиенты можно добавить в смузи.
Дарья Тягний
Нутрициолог

Для приготовления домашних смузи подходят едва ли не все фрукты и овощи, поэтому при выборе ингредиентов можно руководствоваться вкусовыми предпочтениями. Также важно иметь в виду, дефицит каких витаминов необходимо восполнить. Дальше можно пускать в ход воображение и экспериментировать, чтобы создать свой идеальный смузи.

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Лучше делать выбор в пользу сезонных овощей и фруктов. В них больше пользы, так как они не проходят специальную обработку перед длительной транспортировкой и их не срывают зелеными.

В идеале овощи и фрукты должны быть выращены в экологически чистых регионах. Но поскольку это не всегда возможно, можно обогащать рацион замороженными ягодами, проростками и микрозеленью.
Дарья Тягний
Нутрициолог

Кстати, о том, как вырастить микрозелень в домашних условиях, мы писали в этой статье.

Вот три рецепта витаминных смузи, с которых можно начать, прежде чем вы перейдете к экспериментам.

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Смузи с яблоком и сельдереем

Ингредиенты:

  • зеленое яблоко — 1 шт.;

  • стебель сельдерея — 1 шт.;

  • шпинат — 1 стакан;

  • имбирь — 1 кусочек;

  • молотый лен или кунжут — 2 ст. л.;

  • семена чиа — 1 ст. л.;

  • банан — 1 шт.;

  • вода — в зависимости от желаемой консистенции.

Istockphoto/rrvachov

Способ приготовления:

Все ингредиенты смешать и протереть в блендере. Свежий смузи с приятной кислинкой готов!

Смузи с ягодами и авокадо

Ингредиенты:

  • огурец — 1/2 шт.;

  • кабачок — 1/4 шт.;

  • ягоды на выбор: клубника, черная смородина, вишня, ежевика — 30 г;

  • кунжут — 5-10 г;

  • зелень (кинза, базилик) — 10 г;

  • корень сельдерея — небольшой кусочек,

  • банан (по желанию) — 1/2 шт.;

  • киви — 1 шт.;

  • авокадо — 1/4 шт.;

  • микрозелень — 1 ст. л.;

  • кокосовое молоко (по желанию) — 5 г.

Istockphoto/Lecic

Способ приготовления:

Кабачок, огурец, киви, банан и авокадо очистить. Затем нарезать овощи, банан, авокадо, киви, сельдерей и зелень. Соединить в чаше для блендера все ингредиенты и измельчить до состояния пюре. Можно разбавить готовый смузи водой для достижения желаемой консистенции.

Смузи с грушей и киви

Ингредиенты:

  • груша — 1 шт.;

  • киви — 1 шт.;

  • авокадо — 1/4 шт.;

  • огурец — 1 шт.;

  • лайм — 1/2 шт.;

  • имбирь — 1 кусочек;

  • петрушка — 1/2 шт.;

  • вода — в зависимости от желаемой консистенции.

Istockphoto/Mindstyle

Способ приготовления:

Груши, киви, авокадо, огурец и имбирь очистить и нарезать. Соединить в чаше для блендера все ингредиенты, выжать в нее сок из половинки лайма и измельчить до однородного пюре. После этого можно разбавить готовый смузи водой для достижения желаемой консистенции.

Важно: все смузи нужно не пить, а есть, то есть жевать перед проглатыванием, отмечает эксперт.

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