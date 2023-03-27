3 рецепта домашних смузи, которые зарядят витаминами весной
Весной, когда природа просыпается и солнце чаще выглядывает из-за туч, хочется чувствовать себя свежим и обновленным, быть полным сил и энергии.
Но на практике вместо бодрости в это время года нередко накатывает усталость: дает о себе знать нехватка витаминов.
Чтобы восполнить недостаток полезных веществ и быстрее прийти в себя после зимы, вместе с нутрициологом Дарьей Тягний делимся рецептами вкусных и полезных смузи.
Какие фрукты и овощи подходят для смузи
После зимы важно добавлять в рацион витамин С — антиоксидант, который помогает защитить организм от многих болезней, восстанавливает клетки и противостоит процессам старения.
Витамин C — один из главных антиоксидантов. Он укрепляет стенки сосудов, активирует иммунитет и действует как антистресс.
Также полезно добавлять в рацион пребиотики: корень цикория и иерусалимский артишок, листья одуванчика, спаржу, баклажаны, чеснок и топинамбур. Эти ингредиенты можно добавить в смузи.
Для приготовления домашних смузи подходят едва ли не все фрукты и овощи, поэтому при выборе ингредиентов можно руководствоваться вкусовыми предпочтениями. Также важно иметь в виду, дефицит каких витаминов необходимо восполнить. Дальше можно пускать в ход воображение и экспериментировать, чтобы создать свой идеальный смузи.
Лучше делать выбор в пользу сезонных овощей и фруктов. В них больше пользы, так как они не проходят специальную обработку перед длительной транспортировкой и их не срывают зелеными.
В идеале овощи и фрукты должны быть выращены в экологически чистых регионах. Но поскольку это не всегда возможно, можно обогащать рацион замороженными ягодами, проростками и микрозеленью.
Кстати, о том, как вырастить микрозелень в домашних условиях, мы писали в этой статье.
Вот три рецепта витаминных смузи, с которых можно начать, прежде чем вы перейдете к экспериментам.
Смузи с яблоком и сельдереем
Ингредиенты:
-
зеленое яблоко — 1 шт.;
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стебель сельдерея — 1 шт.;
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шпинат — 1 стакан;
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имбирь — 1 кусочек;
-
молотый лен или кунжут — 2 ст. л.;
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семена чиа — 1 ст. л.;
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банан — 1 шт.;
-
вода — в зависимости от желаемой консистенции.
Способ приготовления:
Все ингредиенты смешать и протереть в блендере. Свежий смузи с приятной кислинкой готов!
Смузи с ягодами и авокадо
Ингредиенты:
-
огурец — 1/2 шт.;
-
кабачок — 1/4 шт.;
-
ягоды на выбор: клубника, черная смородина, вишня, ежевика — 30 г;
-
кунжут — 5-10 г;
-
зелень (кинза, базилик) — 10 г;
-
корень сельдерея — небольшой кусочек,
-
банан (по желанию) — 1/2 шт.;
-
киви — 1 шт.;
-
авокадо — 1/4 шт.;
-
микрозелень — 1 ст. л.;
-
кокосовое молоко (по желанию) — 5 г.
Способ приготовления:
Кабачок, огурец, киви, банан и авокадо очистить. Затем нарезать овощи, банан, авокадо, киви, сельдерей и зелень. Соединить в чаше для блендера все ингредиенты и измельчить до состояния пюре. Можно разбавить готовый смузи водой для достижения желаемой консистенции.
Смузи с грушей и киви
Ингредиенты:
-
груша — 1 шт.;
-
киви — 1 шт.;
-
авокадо — 1/4 шт.;
-
огурец — 1 шт.;
-
лайм — 1/2 шт.;
-
имбирь — 1 кусочек;
-
петрушка — 1/2 шт.;
-
вода — в зависимости от желаемой консистенции.
Способ приготовления:
Груши, киви, авокадо, огурец и имбирь очистить и нарезать. Соединить в чаше для блендера все ингредиенты, выжать в нее сок из половинки лайма и измельчить до однородного пюре. После этого можно разбавить готовый смузи водой для достижения желаемой консистенции.
Важно: все смузи нужно не пить, а есть, то есть жевать перед проглатыванием, отмечает эксперт.
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