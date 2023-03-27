3 рецепта домашних смузи, которые зарядят витаминами весной

Весной, когда природа просыпается и солнце чаще выглядывает из-за туч, хочется чувствовать себя свежим и обновленным, быть полным сил и энергии.

Но на практике вместо бодрости в это время года нередко накатывает усталость: дает о себе знать нехватка витаминов.

Чтобы восполнить недостаток полезных веществ и быстрее прийти в себя после зимы, вместе с нутрициологом Дарьей Тягний делимся рецептами вкусных и полезных смузи.

Какие фрукты и овощи подходят для смузи

После зимы важно добавлять в рацион витамин С — антиоксидант, который помогает защитить организм от многих болезней, восстанавливает клетки и противостоит процессам старения.

Для приготовления домашних смузи подходят едва ли не все фрукты и овощи, поэтому при выборе ингредиентов можно руководствоваться вкусовыми предпочтениями. Также важно иметь в виду, дефицит каких витаминов необходимо восполнить. Дальше можно пускать в ход воображение и экспериментировать, чтобы создать свой идеальный смузи.

Вот три рецепта витаминных смузи, с которых можно начать, прежде чем вы перейдете к экспериментам.

Смузи с яблоком и сельдереем

Ингредиенты:

зеленое яблоко — 1 шт.;

стебель сельдерея — 1 шт.;

шпинат — 1 стакан;

имбирь — 1 кусочек;

молотый лен или кунжут — 2 ст. л.;

семена чиа — 1 ст. л.;

банан — 1 шт.;

вода — в зависимости от желаемой консистенции.

Istockphoto/rrvachov

Способ приготовления:

Все ингредиенты смешать и протереть в блендере. Свежий смузи с приятной кислинкой готов!

Смузи с ягодами и авокадо

Ингредиенты:

огурец — 1/2 шт.;

кабачок — 1/4 шт.;

ягоды на выбор: клубника, черная смородина, вишня, ежевика — 30 г;

кунжут — 5-10 г;

зелень (кинза, базилик) — 10 г;

корень сельдерея — небольшой кусочек,

банан (по желанию) — 1/2 шт.;

киви — 1 шт.;

авокадо — 1/4 шт.;

микрозелень — 1 ст. л.;

кокосовое молоко (по желанию) — 5 г.

Istockphoto/Lecic

Способ приготовления:

Кабачок, огурец, киви, банан и авокадо очистить. Затем нарезать овощи, банан, авокадо, киви, сельдерей и зелень. Соединить в чаше для блендера все ингредиенты и измельчить до состояния пюре. Можно разбавить готовый смузи водой для достижения желаемой консистенции.

Смузи с грушей и киви

Ингредиенты:

груша — 1 шт.;

киви — 1 шт.;

авокадо — 1/4 шт.;

огурец — 1 шт.;

лайм — 1/2 шт.;

имбирь — 1 кусочек;

петрушка — 1/2 шт.;

вода — в зависимости от желаемой консистенции.

Istockphoto/Mindstyle

Способ приготовления:

Груши, киви, авокадо, огурец и имбирь очистить и нарезать. Соединить в чаше для блендера все ингредиенты, выжать в нее сок из половинки лайма и измельчить до однородного пюре. После этого можно разбавить готовый смузи водой для достижения желаемой консистенции.

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