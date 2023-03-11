3 аргумента за и 3 аргумента против трехразового питания
Пожалуй, самая известная схема питания, которая с детства входит в рутину многих, — трехразовый прием пищи. Мы часто слышим о том, как необходим завтрак для здоровья, на работе у большинства предусмотрен перерыв на обед. А затем наступает время ужина, когда можно провести время с друзьями, семьей или просто насладиться едой без спешки.
Вместе со специалистами разбираемся, какие плюсы и минусы есть в популярной системе трехразового питания.
Аргументы за трехразовое питание
Трехразовое питание определенно имеет свои плюсы. Вот несколько из них.
Удобство и привычка
Трехразовое питание идеально вписывается в режим множества людей. Они могут легко планировать свои приемы пищи и не испытывать чрезмерного чувства голода между ними.
Сохранение здоровья
Если трехразовое питание сбалансированно и покрывает потребность во всех необходимых питательных веществах, оно может помочь в поддержании здоровья и даже в похудении.
Контроль уровня сахара в крови
Для некоторых людей с сахарным диабетом трехразовое питание может быть более удобным, так как помогает лучше контролировать уровень глюкозы в крови.
Трехразовое питание могут рекомендовать при коррекции инсулинорезистентности у людей с графиком работы, когда нет возможности делать дополнительные перекусы. Но если есть сложности с насыщением и чувством голода, то целесообразнее сделать дополнительные перекусы между основными приемами пищи, чтобы избежать переедания, своевременно обеспечить организм энергией, не перегружая желудочно-кишечный тракт.
Аргументы против трехразового питания
Вот что может помешать трехразовому питанию «вписаться» в ваш режим.
Физическая активность
Если вы занимаетесь спортом или физически активны в течение дня, трехразовое питание может не обеспечивать достаточно энергии для удовлетворения потребностей организма.
Контроль за аппетитом
Некоторые могут испытывать сильный голод между тремя приемами пищи, что в итоге приводит к перееданию и набору веса.
Заболевания желудочно-кишечного тракта
У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта трехразовое питание может вызывать дискомфорт и ухудшение состояния.
В целом выбор стиля питания зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений. Лучше всего выбрать тот режим, который обеспечит достаточно энергии и питательных веществ, а также «впишется» в вашу повседневную жизнь.
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