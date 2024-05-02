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Нутрициолог рассказала о пользе рыбного бульона
Питание и еда

Сегодня, 16:30

1 мин.

Нутрициолог рассказала о пользе рыбного бульона

Мария Маковей
Автор
Рыбный бульон
Фото YelenaYemchuk/istockphoto.com
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Нутрициолог Юлия Шарапова считает, что кости и хребет рыбы, из которых готовится бульон, богаты белком, витаминами и минералами, а также кальцием, фосфором и коллагеном. По ее словам, эти элементы не только укрепляют сердечную мышцу, зубы и кости, но и придают молодость и красоту коже.

«Если вы все-таки выбрали для основы блюда красную рыбу — она станет источником омега-3 жирных кислот», — отметила эксперт в беседе с «СЭ».

Также специалист добавила, что рыбный бульон способствует укреплению стенок сосудов, поддерживает иммунитет и нормализует артериальное давление.

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Польза и вред
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