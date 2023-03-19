Как приготовить вкусную овсянку на воде? 5 кулинарных секретов
Овсяная каша на воде — простой и очень полезный вариант завтрака, но далеко не каждый назовет его своим любимым. Вместе с нутрициологом Ульяной Беликовой мы решили переубедить тех, кто считает, что овсянка на воде не может быть вкусной. Рассказываем о способах приготовить это блюдо по-новому.
Чем полезна овсянка
Овсяная каша обволакивает желудок, тем самым защищая его. А если варить ее на воде, то она будет содержать меньше калорий и подойдет тем, кто следит за весом. Кроме того, овсянка долгой варки содержит нерастворимые волокна, которые помогают выводить токсины.
«Это главный друг нашей пищеварительной системы, в частности — желудка»
Секреты приготовления вкусной овсянки на воде
Вот четыре способа приготовить овсяную кашу на воде так, чтобы она приносила не только пользу, но и удовольствие:
Выбрать правильные хлопья
Главное в приготовлении овсянки на воде — выбрать вкусные хлопья. Лучше брать те, что нужно варить, так как они дают длительное насыщение. Выбирайте плющеные овсяные хлопья. Они содержат массу витаминов и микроэлементов. Плющеную овсянку рекомендуют при гастритах, колитах и язве желудка.
Добавить масло
Это один из секретных ингредиентов. Масло можно выбрать на свой вкус: растительное, оливковое, кунжутное, масло гхи или авокадо. Чтобы приготовить вкусную кашу, нужно взять необходимое количество хлопьев, залить водой, поставить на средний огонь и варить 15-18 минут, постепенно добавляя выбранное масло.
Добавить фрукты, ягоды и ореховую пасту
Любые фрукты и ягоды превратят овсяную кашу на воде в полезный и вкусный десерт. А еще можно добавить одну чайную ложку любой ореховой пасты без сахара, она придаст блюду особенный аромат. Сверху кашу также можно посыпать орехами и семечками.
Сладкоежкам на заметку: вместо сахара в овсянку можно добавить сухофрукты, банан или мед. Также сладость придадут черника, малина или клубника.
А если хочется еще большего разнообразия, можно добавить при варке пару столовых ложек киноа или амаранта. Они насыщают организм белком и полезными микроэлементами.
Потереть сыр
Необычный, но вкусный вариант овсянки — с добавлением небольшого количества тертого твердого сыра или козьей, овечьей брынзы уже в готовую кашу. Понадобится 30 граммов на порцию.
«Ленивый» рецепт овсянки
И бонусом рассказываем про «ленивый» рецепт овсянки. В банку необходимо насыпать 2-3 столовые ложки овсяных хлопьев, добавить орехи, семена, например чиа, и нарезанный кружочками банан. Залить все это кипятком или растительным молоком. Плотно закрыть и оставить на ночь в холодильнике. Утром у вас будет отличный завтрак без лишних хлопот.
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