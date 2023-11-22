4 вкусных и полезных салата, которые вы приготовите за 5 минут

Салаты украсят и повседневный, и праздничный стол и помогут разнообразить рацион питания. Особенная их польза — большое количество клетчатки. Ведь, как правило, в рецептах салатов можно встретить много овощей и зелени. А они обеспечивают здоровье желудочно-кишечного тракта, улучшают пищеварение и обогащают организм полезными нутриентами. Рассказываем, как приготовить салаты, не затрачивая уйму времени.

Рецепты салатов

Салат из корнеплодов

Ингредиенты:

репа — 1 шт.;

редька — 1 шт.;

редис — 2-3 шт;

морковь — 1 шт.;

оливковое масло — по вкусу;

соль, специи — по вкусу;

сок лимона — 1-2 ч.л.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Корнеплоды помыть, почистить. Натереть на терке и перемешать. Заправить лимонным соком, оливковым маслом, специями.

Салат с печенью трески

Ингредиенты:

печень трески — 250 г;

яйца — 2 шт.;

капуста — 250 г;

кукуруза — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

зелень — 1 пучок;

горчица — 1 ст. л.;

сока лимона — 1 ч. л.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

Яйца отварить и мелко порезать. Нашинковать капусту, мелко нарезать печень трески или размять вилкой. Измельчить зелень и чеснок. Добавить кукурузу и смешать все ингредиенты. Добавить горчицу, сок лимона.

Салат с фунчозой

Ингредиенты:

огурцы — 2 шт.;

гнезда фунчозы — 2 шт.;

пекинская капуста — 300 г;

морковь — 2 шт.;

семена кунжута — 1,5 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л;

кунжутное масло — 2 ст. л.;

чеснок — 1/2 зубчика;

соль — по вкусу;

горох — по желанию.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Заварить фунчозу в кипятке. Нарезать капусту соломкой. Натереть морковь тонкой соломкой. Натереть на крупной терке огурец. Смешать все. Полить маслами, добавить измельченный чеснок, семена кунжута, соль по вкусу.

Салат овощной

Название этого блюда говорит само за себя.

Ингредиенты:

помидоры — 2-3 шт.;

огурцы — 2 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

нежирная сметана или йогурт без сахара — по вкусу;

свежая зелень — по вкусу;

соль — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Этот салат по праву можно назвать быстрым. Сначала потребуется вымыть все овощи и зелень. Нарезать ингредиенты. Смешать — и готово!

И вовсе не обязательно ограничиваться этим списком ингредиентов. Вполне можно добавить другие полюбившиеся продукты. Например, редис или свежую пекинскую капусту.

Как приготовить полезный салат

Самый оптимальный вариант приготовить быстрый и полезный салат — использовать преимущественно сезонные овощи и зелень.

Труднодоступные экзотические продукты, которые применяют для приготовления изысканных блюд, не так уж просто раздобыть. А тот, кому все-таки удается их обнаружить, бывает неприятно удивлен стоимостью. Да и польза на самом деле сомнительна — заморские продукты проделали довольно длинный путь, прежде чем попасть на наши прилавки. Чтобы сохранить привлекательный вид, их, вероятнее всего, обработали специальными веществами.

В этом отношении ничем не хуже то, что растет в вашем регионе, а иногда и дома на подоконнике. Разумеется, в квартире не удастся вырастить, например, помидоры или огурцы в большом количестве. Но вот немного точно получится. Тем более что сейчас можно найти в продаже самоопыляемые сорта. Также много места для выращивания не займет микрозелень.

Впрочем, если сильно хочется экспериментов или рецептура блюда предполагает какой-нибудь диковинный продукт, то можно потратить время и силы на его поиски.