4 вкусных и полезных салата, которые вы приготовите за 5 минут
Салаты украсят и повседневный, и праздничный стол и помогут разнообразить рацион питания. Особенная их польза — большое количество клетчатки. Ведь, как правило, в рецептах салатов можно встретить много овощей и зелени. А они обеспечивают здоровье желудочно-кишечного тракта, улучшают пищеварение и обогащают организм полезными нутриентами. Рассказываем, как приготовить салаты, не затрачивая уйму времени.
Рецепты салатов
Салат из корнеплодов
Ингредиенты:
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репа — 1 шт.;
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редька — 1 шт.;
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редис — 2-3 шт;
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морковь — 1 шт.;
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оливковое масло — по вкусу;
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соль, специи — по вкусу;
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сок лимона — 1-2 ч.л.
Способ приготовления:
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Корнеплоды помыть, почистить.
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Натереть на терке и перемешать.
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Заправить лимонным соком, оливковым маслом, специями.
Корнеплоды богаты полезной клетчаткой, которая дает ощущение сытости. Репа и редис содержат витамин С и витамины группы В. В моркови есть бета-каротин, который, попадая в организм, превращается в витамин А, необходимый для глаз и здоровья слизистых оболочек.
Салат с печенью трески
Ингредиенты:
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печень трески — 250 г;
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яйца — 2 шт.;
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капуста — 250 г;
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кукуруза — 100 г;
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чеснок — 2 зубчика;
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зелень — 1 пучок;
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горчица — 1 ст. л.;
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сока лимона — 1 ч. л.
Способ приготовления:
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Яйца отварить и мелко порезать.
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Нашинковать капусту, мелко нарезать печень трески или размять вилкой.
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Измельчить зелень и чеснок.
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Добавить кукурузу и смешать все ингредиенты.
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Добавить горчицу, сок лимона.
Печень трески — отличный источник витамина А. Жир и холин в яйцах необходимы для здоровья желчного пузыря. А для щитовидной железы полезными будут селен и цинк.
Салат с фунчозой
Ингредиенты:
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огурцы — 2 шт.;
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гнезда фунчозы — 2 шт.;
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пекинская капуста — 300 г;
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морковь — 2 шт.;
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семена кунжута — 1,5 ст. л.;
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оливковое масло — 2 ст. л;
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кунжутное масло — 2 ст. л.;
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чеснок — 1/2 зубчика;
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соль — по вкусу;
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горох — по желанию.
Способ приготовления:
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Заварить фунчозу в кипятке.
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Нарезать капусту соломкой.
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Натереть морковь тонкой соломкой.
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Натереть на крупной терке огурец.
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Смешать все.
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Полить маслами, добавить измельченный чеснок, семена кунжута, соль по вкусу.
У салата витаминно-минеральная польза. А фунчоза хороша тем, что не содержит глютен — не наносит вред здоровью людей с аллергией или пищевой непереносимостью.
Салат овощной
Название этого блюда говорит само за себя.
Ингредиенты:
-
помидоры — 2-3 шт.;
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огурцы — 2 шт.;
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перец болгарский — 1 шт.;
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нежирная сметана или йогурт без сахара — по вкусу;
-
свежая зелень — по вкусу;
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соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Этот салат по праву можно назвать быстрым. Сначала потребуется вымыть все овощи и зелень.
- Нарезать ингредиенты.
- Смешать — и готово!
И вовсе не обязательно ограничиваться этим списком ингредиентов. Вполне можно добавить другие полюбившиеся продукты. Например, редис или свежую пекинскую капусту.
Как приготовить полезный салат
Самый оптимальный вариант приготовить быстрый и полезный салат — использовать преимущественно сезонные овощи и зелень.
Труднодоступные экзотические продукты, которые применяют для приготовления изысканных блюд, не так уж просто раздобыть. А тот, кому все-таки удается их обнаружить, бывает неприятно удивлен стоимостью. Да и польза на самом деле сомнительна — заморские продукты проделали довольно длинный путь, прежде чем попасть на наши прилавки. Чтобы сохранить привлекательный вид, их, вероятнее всего, обработали специальными веществами.
В этом отношении ничем не хуже то, что растет в вашем регионе, а иногда и дома на подоконнике. Разумеется, в квартире не удастся вырастить, например, помидоры или огурцы в большом количестве. Но вот немного точно получится. Тем более что сейчас можно найти в продаже самоопыляемые сорта. Также много места для выращивания не займет микрозелень.
Впрочем, если сильно хочется экспериментов или рецептура блюда предполагает какой-нибудь диковинный продукт, то можно потратить время и силы на его поиски.