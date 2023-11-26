Продукты с наибольшим содержанием витамина С

В сезон простудных заболеваний стоит задуматься о том, как укрепить иммунитет с помощью еды. Конечно, это процесс небыстрый, невозможно за пару недель, даже правильно питаясь, выработать защитные свойства организма. Устойчивость к вирусам и бактериям формируется не сразу.

Поэтому чем раньше вы начнете заботиться о здоровье в долгосрочной перспективе и есть продукты, богатые микроэлементами и витаминами, тем больше шансов не подхватить даже насморк. Один из таких полезных нутриентов — витамин С. О нем сегодня и поговорим.

Роль витамина С

Витамин С необходим для организма, так как он:

снижает риск сердечных заболеваний;

укрепляет иммунную систему;

защищает от некоторых видов рака;

ускоряет выздоровление при респираторных заболеваниях.

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Нехватка витамина С может быть связана с дефицитом свежих овощей, фруктов, зелени и ягод в рационе. Также имеет значение степень технологической обработки продуктов.

Нутриент относится к группе водорастворимых витаминов. Он не накапливается в организме. Запастись им впрок не получится. Поэтому важно придерживаться принципов здорового питания и есть достаточное количество овощей и фруктов, богатых витамином С. Его содержание в разных частях плодов неодинаково. Больше всего — в кожуре, наружных слоях и листьях.

Где содержится витамин С

Бытует мнение, что самый богатый источник витамина С — лимон. На самом деле это не совсем так. Хотя цитрусовые действительно содержат полезный нутриент, есть продукты, где его значительно больше.

Физиологическая потребность в витамине С — в среднем 90 мг в сутки. Это количество содержится в 225 г лимона и, например, в 45 г черной смородины.

Некоторые другие авторы исследований рекомендуют потреблять 200 мг в день, называя эту цифру оптимальной для большинства взрослых.

Белокочанная капуста — лидер по содержанию витамина С. Удивительно, но в квашеной капусте его не меньше, чем в сыром продукте.

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Сладкий перец не менее полезен в этом плане. В нем тоже достаточно высокий уровень витамина С, полезного для здоровья. Еще в зеленом перце есть фолиевая кислота, а в красном — ликопин, обладающий антиоксидантными свойствами.

Витамин С есть в черной и красной смородине. Причем ягоды полезны не только в свежем виде, но и в замороженном. А зимой можно побаловать себя вареньем из смородины.

Любителям полезных напитков, богатых витамином С, подойдет чай с шиповником, облепихой и лимонном. Ароматный и душистый свежезаваренный напиток согреет в холодную погоду и сделает теплым даже самое хмурое утро.