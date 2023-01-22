Что есть женщинам после 40 лет, чтобы оставаться красивыми и здоровыми

И на что обращать внимание, кроме питания.

Девушки за 40 — уникальная возрастная группа. После 40 лет жить на полную и наслаждаться собой очень даже возможно. Но для этого нужен ресурс. В первую очередь энергию нужно брать из еды. Объясняем, как питаться, чтобы оставаться красивыми и здоровыми.

В идеале пересекать сорокалетний рубеж с приобретенной мудростью: женщина знает, чего хочет от жизни, и понимает, как этого достичь. Но часто оказывается, что сил на грандиозные планы не осталось: постоянная усталость и лень, систематические головные боли, бессонница. Организм начинает готовиться к климаксу. Знания о собственном теле помогут встретить его в сильном и здоровом теле.

Но забота о нем подчас уходит на второй план: семья, работа. «Уроки» о собственном организме важно учить так же, как все мы когда-то запоминали «у лукоморья дуб зеленый» и что-то про биссектрису. Для взрослой женщины разобраться в теме антивозрастного питания едва ли сложнее, чем сдать квартальный отчет.

Что происходит с телом после 40 лет

По данным исследований, медицинская грамотность российских женщин находится на невысоком уровне. Мало что-то слышать о существовании тех или иных заболеваний, нужно знать их симптомы и способы профилактики. Одним из них является отслеживание изменений в своем состоянии.

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Условный возраст начала менопаузы и есть 40 лет. Климакс «молодеет» из-за экологической обстановки, вредных привычек, хронического стресса, и уже после 30 женщина может столкнуться со снижением уровня половых гормонов.

У большинства менопауза начинается в интервале 40-50 лет. С постепенным угасанием функции яичников снижается уровень гормона эстрогена. А он отвечает за скорость обновления клеток. Замедляется метаболизм, а это значит, что даже при привычном питании можно набрать вес. А сбросить лишнее будет сложнее.

Нормальный вес после 40 — вопрос не только эстетики и индивидуальных предпочтений, но еще и способ исключить риски для здоровья. С возрастом чувствительность клеток к инсулину снижается, и развивается физиологическая инсулинорезистентность, которая может привести к диабету. Поэтому в состояние менопаузы крайне желательно входить без лишних килограммов.

К тому же наличие избыточного веса будет решающим фактором при назначении врачом гормоно-заместительной терапии. У пациентов с ожирением гормональные препараты существенно повышают риск развития онкологических заболеваний.

Что есть после 40 лет

Удерживать вес в пределах нормы поможет контроль за содержимым тарелки.

Стоит минимизировать продукты с высоким гликемическим индексом: мучные изделия, крахмалистые овощи, молочные продукты, сахаросодержащие сладости.

Питание в этом возрасте должно учитывать все запросы организма, чтобы уменьшить потребность в витаминах и биодобавках. Лучше вовсе исключить полуфабрикаты и фастфуд. На выведение из организма содержащихся в них канцерогенов тоже расходуется ресурс и запас витаминов.

Завтракать очень важно, чтобы избежать импульсивных перееданий в течение дня. Если утром ничего «не лезет», стоит попробовать отказаться от ужина. А новый день начать с белково-жирового завтрака: яйцо, сливочное масло, авокадо, рыба, паштеты из субпродуктов, например печени индейки или трески.

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В обед едим белок плюс углеводный гарнир из круп или макарон для восполнения энергии. Как ни странно, лучше поесть пасту из твердых сортов пшеницы в обед, чем голодать в течение дня, а в 21:00 обнаружить себя у холодильника, доедающей торт.

На ужин снова белок — лучше рыбу или морепродукты — с овощами. В зрелом возрасте ограничительные стили питания вроде интервальных голодовок — не лучшая идея, тем более если никогда раньше с организмом таких экспериментов не проделывали. Но пару раз в неделю стоит «отдать ужин врагу», чтобы разогнать метаболизм.

Как есть после 40 лет

Фотографируют еду на тарелке не только блогеры, но и люди, ведущие дневник питания. Полезная практика для тех, кто «ничего такого» не ест, а все равно поправляется. В конце дня можно делать коллаж фото и оценивать объем съеденного самому или при помощи специалиста — health-коуча, нутрициолога, диетолога. Привычка фотографировать еду привьет желание красиво сервировать ее и замедляться перед каждым приемом пищи, а не механически закидывать еду в желудок за просмотром ленты соцсетей.

Пауза перед едой важна. Это помогает успокоить нервную систему, настроиться на прием пищи. Организм получает сигнал о готовности усваивать еду и выделяет необходимые для этого гормоны и ферменты. Неслучайно существует традиция во многих религиях молиться перед едой: настроиться, поблагодарить себя и близких и уже потом брать в руки вилку.

Кстати, откладывать приборы после того, как положил кусочек в рот, — полезная привычка. Чтобы взять максимум из еды, нужно тщательно ее пережевывать. Для этого кладем приборы, жуем и снова берем их в руки, когда тщательно разжевали и проглотили пищу.

На что еще нужно обращать внимание после 40 лет

Сегодня подавляющее большинство населения испытывает дефицит витамина D, что приводит к самым разным осложнениям здоровья. В том числе хрупкости костной ткани. В зрелом возрасте это повышает риск переломов, в частности шейки бедра, который опасен из-за длительного восстановления и риска осложнений.

Дефицит Омега-3 жирных кислот напрямую связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Пищевые привычки большинства, а именно — предпочтение мяса рыбе, частое употребление обезжиренных продуктов — ведут к нехватке Омега-3. Если мы недополучаем эти вещества с едой (жирными сортами рыбы, нерафинированными маслами), стоит употреблять их в виде биологических добавок.

Дополнять питание БАДами и витаминами можно только по рекомендации специалиста.

Соблюдение этих принципов даст необходимый ресурс для того, чтобы тело справилось с гормональными перестройками и к своим 45 годам женщина пришла «ягодкой», готовой достигать новые цели и покорять вершины с ценным багажом жизненного опыта.