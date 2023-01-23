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Питание и еда

Сегодня, 08:00

Зачем китайцы едят камни? Разобрались вместе с нутрициологом

Ольга Деккер
Нутрициолог
Руслана Бобкова
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Фото Freepik/azerbaijan_stockers
Удивительно, но делают это в основном ради удовольствия.

Один из популярных в Китае продуктов, который легко можно встретить на рынке среди специй и приправ, — камни, известковые и похожие на речную гальку. Член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения нутрициолог Ольга Деккер рассказала, с чем их едят и для чего.

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Как готовят камни

Суп на речной гальке

Камни со дна пресноводного, густо населенного рыбой и моллюсками водоема собирают и как можно быстрее, «свежими», обжаривают на растительном масле или животном жире.

Камни. Фото Freepik/azerbaijan_stockers
Freepik/azerbaijan_stockers

Затем к ним добавляют овощи, специи и воду. Если верить почитателям этого блюда (называется оно «суодиу»), в результате получается суп с очень отчетливым рыбным вкусом. Сами камни, конечно, не едят, а только обсасывают. Что отличает суодиу от следующего блюда.

Паста из известняка

Купленный в продуктовом отделе или просто собранный где-нибудь на карьере ломаный известняк, как правило, «жарят» — долго обжигают при высокой температуре, а затем обливают холодной водой, в результате чего камни рассыпаются и превращаются в белую муку. А из нее делают пасту, которую добавляют в тофу, выпечку и многие другие блюда.

В тайской и китайской кухне известковая паста используется для приготовления гашеной известковой воды. Эта водная смесь делает жареные блюда очень хрустящими.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Чем полезна и вредна еда с камнями

Если вы окажетесь в Китае, бояться того, что вам в еду добавят известняк, не стоит. Для организма он, по мнению специалиста, совершенно безопасен.

Известняк представляет собой встречающийся в природе минеральный комплекс, который содержит различное количество кварца (кристаллического кремнезема). В своем естественном состоянии известняк не представляет опасности для здоровья.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Считается, что известняк обогащает организм кальцием, однако на самом деле вместе с булочками и другой жареной углеводной пищей усваивается этот полезный макронутриент так себе.

Китайское блюдо. Фото Freepik/dashu83
Freepik/dashu83

И, скорее всего, секрет любви к поеданию блюд с камнями заключается в другом.

С точки зрения получения питательной ценности я не могу выделить особую важность в этом компоненте пищи. Так же, как ее нет и в соде с уксусом, которую привычно используют для выпечки хозяйки в России. Полагаю, дело в большом количестве углеводов и жира, а также в хрусте, который, по исследованиям психологов, доставляет наслаждение всем, от мала до велика.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Какими продуктами можно заменить камни

Не стоит тратить много времени и денег на добычу или покупку заморских известковых камней, в то время как источники кальция можно найти в ближайшем продуктовом, считает эксперт. И это:

  • молоко;

  • сыры;

  • орехи и сухофрукты;

  • овощи и зелень;

  • рыбные консервы;

  • бобовые и фасоль;

  • молочные продукты;

  • семена.

Лучший источник кальция — молочные продукты. При этом нужно помнить, что минералы усваиваются только при наличии достаточного количества белка.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Поэтому если вы решили обогатить свой рацион с помощью минеральных добавок, для начала следует позаботиться о том, чтобы содержание этого компонента в нем было достаточным. Иначе ваши старания не принесут результата.

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Польза и вред
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