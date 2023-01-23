Зачем китайцы едят камни? Разобрались вместе с нутрициологом
Один из популярных в Китае продуктов, который легко можно встретить на рынке среди специй и приправ, — камни, известковые и похожие на речную гальку. Член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения нутрициолог Ольга Деккер рассказала, с чем их едят и для чего.
Как готовят камни
Суп на речной гальке
Камни со дна пресноводного, густо населенного рыбой и моллюсками водоема собирают и как можно быстрее, «свежими», обжаривают на растительном масле или животном жире.
Затем к ним добавляют овощи, специи и воду. Если верить почитателям этого блюда (называется оно «суодиу»), в результате получается суп с очень отчетливым рыбным вкусом. Сами камни, конечно, не едят, а только обсасывают. Что отличает суодиу от следующего блюда.
Паста из известняка
Купленный в продуктовом отделе или просто собранный где-нибудь на карьере ломаный известняк, как правило, «жарят» — долго обжигают при высокой температуре, а затем обливают холодной водой, в результате чего камни рассыпаются и превращаются в белую муку. А из нее делают пасту, которую добавляют в тофу, выпечку и многие другие блюда.
В тайской и китайской кухне известковая паста используется для приготовления гашеной известковой воды. Эта водная смесь делает жареные блюда очень хрустящими.
Чем полезна и вредна еда с камнями
Если вы окажетесь в Китае, бояться того, что вам в еду добавят известняк, не стоит. Для организма он, по мнению специалиста, совершенно безопасен.
Известняк представляет собой встречающийся в природе минеральный комплекс, который содержит различное количество кварца (кристаллического кремнезема). В своем естественном состоянии известняк не представляет опасности для здоровья.
Считается, что известняк обогащает организм кальцием, однако на самом деле вместе с булочками и другой жареной углеводной пищей усваивается этот полезный макронутриент так себе.
И, скорее всего, секрет любви к поеданию блюд с камнями заключается в другом.
С точки зрения получения питательной ценности я не могу выделить особую важность в этом компоненте пищи. Так же, как ее нет и в соде с уксусом, которую привычно используют для выпечки хозяйки в России. Полагаю, дело в большом количестве углеводов и жира, а также в хрусте, который, по исследованиям психологов, доставляет наслаждение всем, от мала до велика.
Какими продуктами можно заменить камни
Не стоит тратить много времени и денег на добычу или покупку заморских известковых камней, в то время как источники кальция можно найти в ближайшем продуктовом, считает эксперт. И это:
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молоко;
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сыры;
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орехи и сухофрукты;
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овощи и зелень;
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рыбные консервы;
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бобовые и фасоль;
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молочные продукты;
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семена.
Лучший источник кальция — молочные продукты. При этом нужно помнить, что минералы усваиваются только при наличии достаточного количества белка.
Поэтому если вы решили обогатить свой рацион с помощью минеральных добавок, для начала следует позаботиться о том, чтобы содержание этого компонента в нем было достаточным. Иначе ваши старания не принесут результата.