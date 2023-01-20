5 веганских продуктов, из-за которых можно поправиться

Даже без стейков и бургеров можно набрать лишний вес.

Популярность веганского типа питания растет с каждым днем. Большинство отказывается от продуктов животного происхождения из-за моральных соображений, однако некоторые надеются похудеть, считая веганство особым типом диеты.

На самом деле это большое заблуждение, потому что набор лишнего веса на растительном рационе — острая проблема для каждого второго вегана.

Дело в том, что растительные продукты богаты углеводами. Злаковые, бобовые, отварные и запеченные овощи — основа подобного рациона. Именно в этих продуктах содержится рекордное количество углеводов, которые при избыточном употреблении провоцируют набор лишнего веса.

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Веганские десерты и сладости зачастую калорийнее и жирнее классических. В веганских тортах нет яиц и молочных продуктов, зато есть орехи, растительные масла и жиры, много сахара (меда, сиропов и других заменителей).

Веганский рацион беден на питательные вещества, поэтому новоиспеченные веганы часто испытывают голод и переедают, как правило, заглушая его высокоуглеводными продуктами.

Полноценное веганство требует тщательных расчетов суточной калорийности и соотношения белков, жиров и углеводов, чтобы удалось избежать набора лишних килограммов.

При соблюдении веганского типа питания будьте внимательны к выбору пищи и обратите внимание на пять продуктов, которые станут причиной появления лишнего веса, а не желанного похудения.

Фруктово-ореховые батончики

Это любимые десерты и перекусы многих веганов. Но именно они — калорийная ловушка с большим количеством сахара. В состав батончиков кроме натуральных орехов и сухофруктов входит сахар, сладкие сиропы, шоколад.

При выборе сладкого перекуса внимательно читайте список ингредиентов: в составе полезного батончика только орехи и сухофрукты, натуральные стабилизаторы и консерванты.

Но даже батончик с идеальным составом нельзя считать безобидным продуктом — при злоупотреблении калорийной сладостью вы рискуете превысить норму калорий и углеводов.

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На заметку: калорийность 100 г фруктово-орехового батончика составляет 300-450 ккал.

Сухофрукты

Это источник витаминов, минералов, антиоксидантов и дополнительных калорий для веганов.

Количество питательных веществ в сухофруктах разное:

чернослив — 256 ккал на 100 г;

изюм — 240-280 ккал на 100 г;

курага — 232 ккал на 100 г;

финики — 292 ккал на 100 г;

банан — 390 ккал на 100 г.

Сухофрукты богаты клетчаткой, микроэлементами и антиоксидантами, но высокая калорийность делает их врагом стройной фигуры.

Вы можете легко превысить суточную норму углеводов, не заметив, как вместо половины чашки изюма съели целую, а это почти 600 ккал.

Большая часть питательных веществ в сухофруктах приходится на углеводы (натуральные сахара), поэтому лучше сочетать их с источником питательного белка, чтобы свести к минимуму воздействие на уровень сахара в крови.

Рекомендую добавлять порцию сухофруктов (30 г) в кокосовый йогурт или овсянку.

Веганские десерты и сладости

Веганские десерты часто калорийнее обычных. Калорийность масла какао или авокадо не меньше, чем у сливочного, а средняя калорийность орехов — 600 ккал.

Если сравнить классический и веганский торты «Медовик», то у второго калорийность и содержание жиров окажется больше.

В веганские десерты добавляют много сахара и заменителей (сироп топинамбура и агавы, кленовый сироп, кокосовый сахар), а также используют при изготовлении калорийную муку — овсяную или цельнозерновую.

Да, эти десерты полезные, но в них много углеводов и простых сахаров, которые легко превращаются в глюкозу и жировые отложения в области живота и бедер.

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Типичные вегетарианские сладости — варенье, халва, засахаренные орехи и изюм, мармелад на агар-агаре — также содержат огромное количество сахара и калорий, поэтому не подходят для диетического рациона.

Хумус

Один из источников веганского белка — бобовые: нут, фасоль, чечевица. Нут — основа для приготовления хумуса. Хумус — это закуска из нутового пюре с добавлением тахини (кунжутная паста), оливкового масла, чеснока, сока лимона и специй.

В хумусе много растительного белка и насыщенных жиров, однако в нем большое количество углеводов и калорий. В 100 г пасты может быть от 130 до 380 ккал.

Несмотря на богатый витаминный состав (фолиевая кислота, магний, железо, цинк и калий), объедаться хумусом с цельнозерновыми крекерами не следует. Обилие жиров и углеводов не поможет сбросить лишние килограммы, а лишь ускорит процесс набора веса.

Тахини

Пасту тахини готовят из поджаренных семян кунжута. В ней много растительного белка, клетчатки и полезных жиров. Это высококалорийный продукт — на 100 г приходится около 600 ккал.

В одной столовой ложке (15 г) тахини — примерно 89 ккал, 2,5 г белка, 1,5 г клетчатки и 8 г жира.

Ежедневное употребление двух столовых ложек тахини увеличивает количество потребляемых калорий и способствует здоровому увеличению веса, но если вы стремитесь похудеть, ограничьте употребление этого продукта.

Без вреда для фигуры можно добавлять 10-20 г пасты в овощные супы, сливочную заправку или к овощам на пару.

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Веганство не гарантия отсутствия лишних килограммов. Веганы и вегетарианцы толстеют так же, как мясоеды, если не следят за качеством и количеством употребляемой пищи.

Включение в рацион исключительно полезных, но высококалорийных продуктов не поможет похудеть. Для здорового похудения и соблюдения веганского типа питания необходимо пересмотреть пищевые привычки и изменить образ жизни.

Веганский рацион нужно составить с учетом индивидуальных особенностей организма и здоровья, точно рассчитать норму белков, жиров и углеводов. Не следует увлекаться веганскими десертами и сладостями. Для похудения на веганском типе питания необходимо нормализовать сон и добавить в жизнь физическую активность: йогу, плавание, тренировки, регулярные пешие прогулки.

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