Как правильно варить креветки? Рассказывает эксперт

Креветки быстро портятся, поэтому сразу после вылова их замораживают прямо на корабле, а иногда и варят перед заморозкой. Вместе с владелицей магазина морепродуктов Анной Вотинцевой разбираемся, как правильно готовить креветки в зависимости от их вида, и делимся рецептами блюд с этими морепродуктами.

Как варить замороженные креветки

Разморозить креветки

Этот шаг требует терпения: морепродукт нужно постепенно разморозить, поставив емкость под струю холодной воды. Так получится сохранить вкус креветок. Микроволновку и кипяток использовать не стоит.

Сварить бульон

Рецепт несложный: вода, соль и приправы доводятся до кипения.

Сварить креветки

Выложить креветки в бульон и варить на слабом огне. Время зависит от размера креветок: мелким будет достаточно двух минут, более крупным — 4-6 минут. Когда креветки покраснеют и всплывут — быстро снять с огня и слить воду.

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Подать

Сваренные креветки выложить в миску со льдом. Подавать сразу, сдобрив лимонным соком и разложив по тарелкам.

Как варить свежие креветки

Выбрать креветки

Свежий продукт — большая редкость, возможная лишь в местах вылова. Поскольку креветки быстро портятся, продавцы реализуют их день в день. Выбирать следует морепродукты в панцире, без посторонних запахов и внешних повреждений.

Сделать бульон

Здесь все просто: вскипятить воду в подходящей посуде. По объему ее должно быть в два раза больше креветок. После закипания добавить соль, при желании — специи.

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Сварить креветки

Добавить креветки в кипящий бульон и варить на умеренном огне в течение 6-7 минут. Если это крупная разновидность, время варки увеличить на 2-3 минуты, но не более — иначе нежное мясо станет жестким и потеряет во вкусе.

Как варить варено-мороженые креветки

Промыть креветки

По сути, продукт почти готов к употреблению: креветки уже сварили на корабле, а после подвергли шоковой заморозке. Перед варкой следует высыпать их в дуршлаг и промыть: так уйдет лишняя ледяная глазурь и частицы сора.

Сварить креветки

В кипящую воду добавить специи и соль по вкусу — так получится бульон. Креветки достаточно опустить в воду буквально на пару минут.

Подать к столу

Готовность морепродукта определяется по прозрачности панциря. Это значит, что пора вытаскивать креветки из бульона. Финальный этап — добавление сока лимона, но его можно опустить, чтобы получить максимально натуральный вкус.

Как варить неочищенные креветки

Сварить креветки

Подготовить любимые специи, добавить воду и сварить бульон. Важно следить за временем варки: для небольших особей достаточно 6-7 минут, для более крупных — максимум 10. Готовность подскажет цвет панцирей: как только он станет красным и креветки всплывут, можно убирать их с огня.

Почистить креветки

После остывания креветки необходимо очистить: удалить головы, панцирь и кишечную вену. Последняя удаляется путем надрезания хребта и аккуратного вытягивания коричневой жилки.

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Подать

Готовый морепродукт можно использовать для приготовления других блюд или самостоятельно как закуску.

Полезные блюда с креветками

Гаспачо с креветками

Ингредиенты:

креветки — 500 г;

спелые помидоры — 1 кг;

огурец — 1 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

луковица — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

уксус — 3 ст. л;

соль, перец — по вкусу.

Фото Freepik

Способ приготовления:

Помыть и нарезать крупными дольками овощи: помидоры, огурец и перец. Мелко нашинковать лук и чеснок. Сложить ингредиенты из предыдущих пунктов в блендер и измельчить до состояния пюре. Добавить в полученную массу оливковое масло, уксус, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешать. Поставить гаспачо в холодильник на несколько часов, чтобы оно охладилось и настоялось. Приготовить креветки: очистить от панциря, удалить кишечник. Выложить на сковороду с небольшим количеством масла и обжарить до готовности. Разлить суп по тарелкам, сверху добавить креветки.

Креветки в тайском стиле

Ингредиенты:

очищенные креветки — 500 г;

луковица — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика.;

зеленый лук — 1 пучок;

растительное масло — 2 ст. л.;

свежий имбирь — 1 ст. л.;

карри-паста — 1 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

рыбный соус — 1 ст. л;

коричневый сахар — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

свежая кинза — для украшения.

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Способ приготовления:

Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами, чеснок и имбирь измельчить. Выложить эти ингредиенты на разогретую сковороду с растительным маслом и обжарить до мягкости, примерно 2-3 минуты. Добавить креветки и обжарить до готовности, примерно 3-4 минуты с каждой стороны, пока они не станут розовыми и прозрачными. В отдельной миске смешать карри-пасту, соевый соус, рыбный соус, коричневый сахар и лимонный сок. Добавить смесь в сковороду с креветками и тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты были покрыты соусом. Продолжать готовить на среднем огне еще 2-3 минуты, чтобы все ингредиенты прогрелись и соус слегка загустел. Подавать креветки в тайском стиле горячими, украшенными свежей кинзой и зеленым луком. Можно подавать с рисом или лапшой по желанию.

Популярные вопросы

Какие специи добавить в вареные креветки

Можно ли есть кишечную вену у креветок

Значительной угрозы здоровью поедание кишечной вены не принесет, но и пользы не добавит. Однако это точно повлияет на вкус блюда: как минимум кишечная вена придает горечь, а в отдельных случаях содержит частички песка.

Почему креветки как будто с песком

Скрип песка на зубах — признак того, что автор блюда поленился удалить кишечную вену у креветок. Она содержит отходы жизнедеятельности, в том числе песок. Поэтому пропускать этот этап подготовки морепродукта к приготовлению не следует.

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