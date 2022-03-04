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Сегодня, 10:00

Названы орехи, снижающие уровень сахара в крови

Галина Глазко
Фундук.
Фото Global Look Press
Грецкие орехи.
Фото Global Look Press
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Эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, какие орехи стоит добавить в свой рацион для предотвращения тромбоза и сахарного диабета. По ее словам, орехи содержат большое количество витаминов, микроэлементов, пищевых волокон, антиоксидантов и других веществ.

«Орехи способствуют снижению повышенного уровня холестерина, который способствует развитию атеросклероза, бляшек на сосудах, и может в конечном итоге привести к таким серьезным состояниям, как инфаркты и инсульты. Исследователи также выделяют фундук, миндаль, грецкий орех и арахис для тех, кто страдает тромбозом», — приводит слова Филипповой 5-tv.ru.

Людям с сахарным диабетом специалист советует употреблять пекан, грецкие орехи, фундук, кешью и кедровые орехи, так как они способствуют снижению глюкозы в крови.

Также врач напоминает, что орехи имеют высокую калорийность и способны вызвать аллергическую реакцию.

Орехи. Врач рассказала о необходимости замачивать орехи

Источник: https://www.5-tv.ru/news/
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