Названы орехи, снижающие уровень сахара в крови

Эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, какие орехи стоит добавить в свой рацион для предотвращения тромбоза и сахарного диабета. По ее словам, орехи содержат большое количество витаминов, микроэлементов, пищевых волокон, антиоксидантов и других веществ.

«Орехи способствуют снижению повышенного уровня холестерина, который способствует развитию атеросклероза, бляшек на сосудах, и может в конечном итоге привести к таким серьезным состояниям, как инфаркты и инсульты. Исследователи также выделяют фундук, миндаль, грецкий орех и арахис для тех, кто страдает тромбозом», — приводит слова Филипповой 5-tv.ru.

Людям с сахарным диабетом специалист советует употреблять пекан, грецкие орехи, фундук, кешью и кедровые орехи, так как они способствуют снижению глюкозы в крови.

Также врач напоминает, что орехи имеют высокую калорийность и способны вызвать аллергическую реакцию.