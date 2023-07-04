Вишня: польза и вред для организма
Не все любят свежую вишню из-за ее кисловатого вкуса. Вишневые десерты привлекают гораздо больше. Нутрициолог Тамара Рау ответила, сохраняет ли вишня полезные свойства при кулинарной обработке и всем ли полезна эта ягода.
Калорийность и БЖУ вишни
В 100 граммах продукта — это от 12 до 20 ягод — содержится примерно 50 ккал.
Таблица пищевой ценности вишни
|Название
|Количество на 100 г
|Белки
|0,8 г
|Жиры
|0,4 г
|Углеводы
|
10-12 г
(в зависимости от спелости ягод)
|Пищевые волокна
|1,6 г
Польза вишни
Ягоды содержат:
- витамин А (17 мкг);
- витамины группы В (B1 — 0,03 мг; B2 — 0,03 мг; В3 — 0,5 мг; В4 — 6,1 мг; В5 — 0,08 мг; В6 — 0,05 мг; В9 — 6 мг);
- витамин С (15 мг);
- витамин Е (0,3 мг);
- витамин К (2,1 мкг).
Также в вишне есть минералы:
- калий (256 мг);
- кремний (41 мг);
- фосфор (30 мг);
- магний (26 мг);
- марганец (0,08 мг).
Такой состав делает вишню очень полезным продуктом.
Красота кожи, волос и ногтей
В 100 граммах вишни содержится больше суточной нормы кремния (41 мг против 30 мг).
Кремний необходим для твердости костей, подвижности суставов, хорошего состояния кожи, волос, потовых и сальных желез, ногтей.
Антиоксидантные свойства
В вишне содержатся антоцианы (растительные пигменты) и витамин С — антиоксиданты.
Антиоксиданты защищают клетки от свободных радикалов и снижают риск онкологических заболеваний.
Защита сердечно-сосудистой системы
Ягоды снижают уровень холестерина и нормализуют кровяное давление. И то, и другое положительно влияет на работу сердца.
Укрепление иммунной системы
Антоцианы, содержащиеся в вишне, способствовуют укреплению иммунной системы и защищают организм от инфекций.
Противовоспалительный эффект
Антоцианы из кислой вишни нейтрализуют окислительные процессы и ускоряют заживление поврежденных после тренировок мышц.
Улучшение сна
Концентрированный сок вишен сорта «монморанси» увеличивает выработку мелатонина, поэтому улучшает сон.
Борьба с ожирением и диабетом
Вишня (свежая, а также в виде сока или порошка) улучшает липидный обмен при диабете и ожирении.
Вред вишни
У некоторых людей может возникнуть аллергия как на свежие, так и на обработанные ягоды. За счет кислоты вишня противопоказана при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Отдельно стоит помнить о вреде косточек. Риск отравления синильной кислотой минимален (чтобы отравиться, косточку нужно разрушить), а вот шанс получить аппендицит вполне реален.
Сколько вишни можно съесть в день
Средняя порция: 1-2 стакана (примерно 150-300 г) вишни. Однако каждый организм индивидуален, поэтому важно учитывать индивидуальные особенности.
На переизбыток вишни организм может отреагировать расстройством желудка. Кроме того, можно повредить слизистую рта и усилить чувствительность зубной эмали.
Вкусные рецепты с вишней
Вишню можно есть свежей, добавлять в йогурты и муссы, использовать в выпечке. Помните, при термообработке часть витаминов (особенно витамин С) разрушится, но минералы останутся.
Вишневый смузи
Ингредиенты:
- свежая вишня — 1 стакан;
- йогурт — 1/2 стакана;
- банан — 1 шт.;
- мед (по желанию) — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- У чистых ягод удалите косточки и переложите мякоть в чашу блендера.
- Банан очистите от кожуры произвольно нарежьте и переложите к вишне.
- Добавьте йогурт, мед и взбейте все в однородную массу.
- По желанию можно добавить немного коровьего или растительного молока, чтобы смузи получился менее густым.
Брауни с вишней
Ингредиенты:
- вишня — 200 г;
- сливочное масло — 130 г;
- горький шоколад — 130 г;
- яйца — 3 шт.;
- амарантовая мука — 70 г;
- сахар — 50 г;
- какао — 1 ст. л.;
- разрыхлитель — 3/4 ч. л.;
- крупная соль — щепотка.
Приготовление:
- Шоколад и масло растопите на водяной бане. Готовую смесь остудите до комнатной температуры
- Яйца взбейте с сахаром в пышную пену.
- Аккуратно добавьте шоколадно-сливочную смесь и перемешайте.
- Просейте муку с разрыхлителем и какако, добавьте щепотку крупной соли и замешайте тесто.
- Введите вишню без косточек, аккуратно перемешайте и перелейте тесто в форму для запекания. Форму можно смазать сливочным маслом или застелиить пергаментом.
- Выпекайте брауни 20-25 минут при 190 градусах.
Брауни должен быть внутри мягким, почти жидким, а сверху — слегка потрескавшимся.
Как выбрать и хранить вишню
Ягоды должны быть сочными, блестящими, без повреждений или гнили. Хранить вишню можно в холодильнике при температуре около 0-4 градусов. Желательно удалить черенки и сложить вишню в контейнер или пластиковый пакет.
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