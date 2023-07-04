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Сегодня, 08:00

Вишня: польза и вред для организма

Мария Сальникова
Тамара Рау
Семейный терапевтический нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Спелая вишня в корзине
Фото istockphoto.com/Julia Cherkasova

Не все любят свежую вишню из-за ее кисловатого вкуса. Вишневые десерты привлекают гораздо больше. Нутрициолог Тамара Рау ответила, сохраняет ли вишня полезные свойства при кулинарной обработке и всем ли полезна эта ягода.

Калорийность и БЖУ вишни

В 100 граммах продукта это от 12 до 20 ягод содержится примерно 50 ккал.

Таблица пищевой ценности вишни

Название Количество на 100 г
Белки 0,8 г
Жиры 0,4 г
Углеводы

10-12 г

(в зависимости от спелости ягод)
Пищевые волокна 1,6 г

Польза вишни

Ягоды содержат:

  • витамин А (17 мкг);
  • витамины группы В (B1 — 0,03 мг; B2 — 0,03 мг; В3 — 0,5 мг; В4 — 6,1 мг; В5 — 0,08 мг; В6 — 0,05 мг; В9 — 6 мг);
  • витамин С (15 мг);
  • витамин Е (0,3 мг);
  • витамин К (2,1 мкг).
Ягоды вишни висят на дереве
Фото istockphoto.com/fikretozk

Также в вишне есть минералы:

  • калий (256 мг);
  • кремний (41 мг);
  • фосфор (30 мг);
  • магний (26 мг);
  • марганец (0,08 мг).

Такой состав делает вишню очень полезным продуктом.

Красота кожи, волос и ногтей

В 100 граммах вишни содержится больше суточной нормы кремния (41 мг против 30 мг).

Кремний необходим для твердости костей, подвижности суставов, хорошего состояния кожи, волос, потовых и сальных желез, ногтей.
Тамара Рау
Семейный терапевтический нутрициолог

Антиоксидантные свойства

В вишне содержатся антоцианы (растительные пигменты) и витамин С антиоксиданты.

Антиоксиданты защищают клетки от свободных радикалов и снижают риск онкологических заболеваний.
Тамара Рау
Семейный терапевтический нутрициолог

Защита сердечно-сосудистой системы

Ягоды снижают уровень холестерина и нормализуют кровяное давление. И то, и другое положительно влияет на работу сердца.

Укрепление иммунной системы

Антоцианы, содержащиеся в вишне, способствовуют укреплению иммунной системы и защищают организм от инфекций.

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Противовоспалительный эффект

Антоцианы из кислой вишни нейтрализуют окислительные процессы и ускоряют заживление поврежденных после тренировок мышц.

Улучшение сна

Концентрированный сок вишен сорта «монморанси» увеличивает выработку мелатонина, поэтому улучшает сон.

Борьба с ожирением и диабетом

Вишня (свежая, а также в виде сока или порошка) улучшает липидный обмен при диабете и ожирении.

Вишневый сок в граненом стакане и ягоды вишни
Фото istockphoto.com/lisaaMC

Вред вишни

У некоторых людей может возникнуть аллергия как на свежие, так и на обработанные ягоды. За счет кислоты вишня противопоказана при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Отдельно стоит помнить о вреде косточек. Риск отравления синильной кислотой минимален (чтобы отравиться, косточку нужно разрушить), а вот шанс получить аппендицит вполне реален.

Сколько вишни можно съесть в день

Средняя порция: 1-2 стакана (примерно 150-300 г) вишни. Однако каждый организм индивидуален, поэтому важно учитывать индивидуальные особенности.
Тамара Рау
Семейный терапевтический нутрициолог

На переизбыток вишни организм может отреагировать расстройством желудка. Кроме того, можно повредить слизистую рта и усилить чувствительность зубной эмали.

Вкусные рецепты с вишней

Вишню можно есть свежей, добавлять в йогурты и муссы, использовать в выпечке. Помните, при термообработке часть витаминов (особенно витамин С) разрушится, но минералы останутся.

Вишневый смузи

Ингредиенты:

  • свежая вишня — 1 стакан;
  • йогурт — 1/2 стакана;
  • банан — 1 шт.;
  • мед (по желанию) — 1 ст. л.
Смузи с вишней в красивом стакане
Фото istockphoto.com/wmaster890

Способ приготовления:

  1. У чистых ягод удалите косточки и переложите мякоть в чашу блендера.
  2. Банан очистите от кожуры произвольно нарежьте и переложите к вишне.
  3. Добавьте йогурт, мед и взбейте все в однородную массу.
  4. По желанию можно добавить немного коровьего или растительного молока, чтобы смузи получился менее густым.
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Брауни с вишней

Ингредиенты:

  • вишня — 200 г;
  • сливочное масло — 130 г;
  • горький шоколад — 130 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • амарантовая мука — 70 г;
  • сахар — 50 г;
  • какао — 1 ст. л.;
  • разрыхлитель — 3/4 ч. л.;
  • крупная соль — щепотка.
Брауни с вишней на деревянном столе украшен листочками мяты
Фото istockphoto.com/Geshas

Приготовление:

  1. Шоколад и масло растопите на водяной бане. Готовую смесь остудите до комнатной температуры
  2. Яйца взбейте с сахаром в пышную пену.
  3. Аккуратно добавьте шоколадно-сливочную смесь и перемешайте.
  4. Просейте муку с разрыхлителем и какако, добавьте щепотку крупной соли и замешайте тесто.
  5. Введите вишню без косточек, аккуратно перемешайте и перелейте тесто в форму для запекания. Форму можно смазать сливочным маслом или застелиить пергаментом.
  6. Выпекайте брауни 20-25 минут при 190 градусах.
Брауни должен быть внутри мягким, почти жидким, а сверху — слегка потрескавшимся.
Тамара Рау
Семейный терапевтический нутрициолог

Как выбрать и хранить вишню

Ягоды должны быть сочными, блестящими, без повреждений или гнили. Хранить вишню можно в холодильнике при температуре около 0-4 градусов. Желательно удалить черенки и сложить вишню в контейнер или пластиковый пакет.

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