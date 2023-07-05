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Сегодня, 07:00

Рыбьи глаза и свиные кишки — разбираем с нутрициологом любимые блюда корейских звезд

Руслана Бобкова
Автор
Ольга Деккер
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Лиса из Blackpink и ее любимое блюдо кимчи.
Фото Личные соцсети Лисы

Айдолами в Южной Корее называют популярных певцов и участников k-pop коллективов. Пресытившись западной поп-культурой, все больше молодых людей в мире интересуются не только творчеством, но и личной жизнью корейских звезд. А она совсем не такая, как у обитателей Голливуда: начиная от романтических отношений и заканчивая предпочтениями в еде.

Вместе с нутрициологом Ольгой Деккер мы «заглянули» на кухни к айдолам и оценили их пристрастия, местами просто аппетитные, а местами притягательно-отталкивающие.

Кимчи

В любви к этому традиционному корейскому блюду признавались Джин из BTS и Лиса из Blackpink. Кимчи готовят путем брожения, не забывая добавить к овощу жгучие приправы.

Блюдо богато витамином C, витамином A, витамином K и бета-каротином. Также кимчи содержит полезные для кишечника молочнокислые бактерии.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Более того, кимчи благотворно влияет на иммунную систему благодаря пробиотическим свойствам. Оно также помогает поддерживать здоровый вес, поскольку имеет низкую калорийность и содержит мало жиров.

В целом с таким угощением рацион станет более разнообразным и сбалансированным. Оно добавляет вкус и питательность блюдам и, кроме того, может быть интересным культурным опытом.

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Ттокпокки

Эта корейская уличная еда оказалась настолько популярной, что в число любимых блюд ее включила целая толпа айдолов: Бэкхен из EXO, Джэхен из NCT и Тэян из SF9.

Ттокпокки готовят из мягких палочек на основе рисовой муки, сочетая их с разными добавками (овощами, морепродуктами или мясом) и соусом из красного перца.

Тэян из SF9 любит ттокпокки.
Фото Личные соцсети Тэян

Красный перец, используемый в соусе для ттокпокки, содержит вещество капсаицин, которое стимулирует обмен веществ.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Ттокпокки могут стать частью здорового и сбалансированного рациона. Однако рекомендуется учитывать пищевую ценность и состав блюда, чтобы точно получить все необходимые питательные вещества.

Чаджанмен

Без этого блюда не представляют свою жизнь Дахен из TWICE и RM из BTS. Чаджанмен, или джаджангмен, — традиционное корейское блюдо, состоящее из лапши с густым соусом чунджан (черная соленая соевая паста), а также мяса и овощей.

Дахен из TWICE любит чаджанмен
Фото Личные соцсети Дахен
Это насыщенное блюдо, которое обладает богатым вкусом. Чунджан, основной ингредиент блюда, содержит множество ароматных и питательных компонентов. Кроме того, в блюде присутствуют мясо и овощи. Они обеспечивают дополнительные питательные вещества. Пищевая ценность этого блюда может варьироваться в зависимости от способа приготовления и использованных ингредиентов.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Бинсу

Бинсу состоит из ледяной стружки и сладкого наполнения. Поклонники этого лакомства — Юна из Girls' Generation и Тэмин из SHINee.

Этот освежающий и легкий десерт особенно популярен в жаркое время года. В нем хрустящая текстура льда сочетается со всевозможными сладкими и терпкими акцентами: фруктами, сиропами, сгущенным молоком или, например, зеленым чаем.

Юна из Girls' Generation и ее любимое блюда бинсу
Фото Lee Jae-Won / AFLO, Global Look Press
Как нутрициолог, я рекомендую умеренное потребление десертов, включая бинсу. Помните, блюдо может содержать добавленные сахара и калории, поэтому важно контролировать размер порции и учитывать его в общем рационе. Но и побаловать себя иногда — не лишнее. Важно соблюдать баланс. Если Юне и Тэмину бинсу приносит наслаждение, учитывая сколько приходится работать корейским айдолам, — это хорошо!
Ольга Деккер
Нутрициолог

Кофе

Джемин из NCT в эфире одного из корейских шоу рассказал, что по утрам пьет американо с восемью шотами эспрессо. «Мне нужно именно столько, чтобы полностью проснуться», — заявил он.

Кофеин действительно стимулирует центральную нервную систему и повышает бодрость, но следует помнить о побочных эффектах: нервозности, бессоннице, повышенном пульсе и дрожи в руках. Каждый человек воспринимает кофеин по-разному, и некоторые могут быть более чувствительными к его действию.

Джемин из NCT пьет американо с восемью шотами эспрессо.
Фото Личные соцсети Джемин
Как нутрициолог, я рекомендую умеренное потребление кофеина. Лучше не превышать дневную дозу 400 мг для взрослых.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Если Джемину такой напиток помогает полностью проснуться, это может быть индивидуальной реакцией на кофеин. Однако важно следить за ощущениями и при необходимости регулировать потребление бодрящих напитков.

Сырой бекон с замороженным луком

Таким необычным сочетанием во время записи очередного шоу удивил Даниэль Кан. Сырой бекон и замороженный лук он приправляет еще и острым соусом.

Даниэль Кан
Фото Личные соцсети Даниэля Кана; imagebroker/Global Look Press
Сочетание таких ингредиентов — необычный вкусовой опыт. Однако стоит отметить, что сырой бекон иногда несовместим с рекомендациями по безопасности пищевых продуктов. Такое мясо может быть источником бактерий и паразитов. Поэтому рекомендуется термически обработать продукт перед употреблением.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Что касается острого соуса и замороженного лука, это вопрос индивидуальных предпочтений. Пряные заправки могут добавлять пикантность блюдам, а замороженный лук придает освежающий эффект и текстуру.

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Рыбьи глаза

На съемках шоу, где команда занималась приготовлением рыбы на гриле, Мина из Girl's Day удивила всех, внезапно отправив в рот рыбий глаз. Она рассказала, что таким «лакомством» ее в детстве часто баловал дедушка.

Момо
Фото Личные соцсети Мины; M. Lohmann/blickwinkel/Global Look Press
Каждый человек имеет свои индивидуальные вкусовые предпочтения, и Мина из Girl's Day не исключение.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Рыбьи глаза являются источником питательных веществ, таких как белок, жирные кислоты Омега-3, витамины и минералы. Они также полезны для зрения.

Однако нельзя не заметить, что рыбьи глаза не являются общепринятым продуктом питания и не входят в распространенные блюда или рецепты.

Как и в случае с любыми продуктами, важно помнить об их безопасности и качестве. Рыбьи глаза следует приобретать от надежных поставщиков и правильно готовить перед употреблением.

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Джокбал

Это корейское блюдо указала в числе любимых Момо из Twice. Для джокбала свиные ножки маринуют в соевом соусе и различных специях, а затем отваривают или обжаривают до мягкости. Угощение может быть приготовлено с различными соусами и приправами и подается с гарниром из свежей зелени, овощей или риса.

Момо и блюдо джокбал
Фото Личные соцсети Момо; Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press
Джокбал имеет особенный вкус и текстуру из-за коллагена. Благодаря ему блюдо можно считать полезным.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Гопчанг

Гопчанг обожает Хани из Exid. Блюдо представляет собой тонкие кишки крупного рогатого скота или свиньи, тушенные в горшочке, приготовленные на гриле или сваренные в супе.

Хани и блюдо гопчанг
Фото Личные соцсети Хани; Brett Cox/Wikimedia
Субпродукты могут содержать белки, жиры и другие питательные вещества. Однако следует помнить, что они также богаты жиром и холестерином. Поэтому следует контролировать их употребление.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Сундэ

Еще одно любимое лакомство Хани — кровяная колбаса по-корейски, или сундэ. Свиные или коровьи кишки фаршируют мясом, рисом и овощами.

Хани и блюдо сундэ
Фото Личные соцсети Хани; Popo le Chien/Wikimedia
Кровь — источник железа и других питательных веществ. Однако следует отметить, что кровяные изделия высококалорийны и содержат насыщенные жиры. Поэтому их потребление также требует разумной меры.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Подводя итоги, хочется подчеркнуть экспериментировать с едой, чтобы лучше понять звезд k-pop, можно. Но любой продукт важно употреблять с умеренностью и учитывая индивидуальные особенности организма. Если у вас есть какие-либо пищевые ограничения или аллергии, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

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