Рыбьи глаза и свиные кишки — разбираем с нутрициологом любимые блюда корейских звезд

Айдолами в Южной Корее называют популярных певцов и участников k-pop коллективов. Пресытившись западной поп-культурой, все больше молодых людей в мире интересуются не только творчеством, но и личной жизнью корейских звезд. А она совсем не такая, как у обитателей Голливуда: начиная от романтических отношений и заканчивая предпочтениями в еде.

Вместе с нутрициологом Ольгой Деккер мы «заглянули» на кухни к айдолам и оценили их пристрастия, местами просто аппетитные, а местами — притягательно-отталкивающие.

Кимчи

В любви к этому традиционному корейскому блюду признавались Джин из BTS и Лиса из Blackpink. Кимчи готовят путем брожения, не забывая добавить к овощу жгучие приправы.

Более того, кимчи благотворно влияет на иммунную систему благодаря пробиотическим свойствам. Оно также помогает поддерживать здоровый вес, поскольку имеет низкую калорийность и содержит мало жиров.

В целом с таким угощением рацион станет более разнообразным и сбалансированным. Оно добавляет вкус и питательность блюдам и, кроме того, может быть интересным культурным опытом.

Ттокпокки

Эта корейская уличная еда оказалась настолько популярной, что в число любимых блюд ее включила целая толпа айдолов: Бэкхен из EXO, Джэхен из NCT и Тэян из SF9.

Ттокпокки готовят из мягких палочек на основе рисовой муки, сочетая их с разными добавками (овощами, морепродуктами или мясом) и соусом из красного перца.

Фото Личные соцсети Тэян

Ттокпокки могут стать частью здорового и сбалансированного рациона. Однако рекомендуется учитывать пищевую ценность и состав блюда, чтобы точно получить все необходимые питательные вещества.

Чаджанмен

Без этого блюда не представляют свою жизнь Дахен из TWICE и RM из BTS. Чаджанмен, или джаджангмен, — традиционное корейское блюдо, состоящее из лапши с густым соусом чунджан (черная соленая соевая паста), а также мяса и овощей.

Фото Личные соцсети Дахен

Бинсу

Бинсу состоит из ледяной стружки и сладкого наполнения. Поклонники этого лакомства — Юна из Girls' Generation и Тэмин из SHINee.

Этот освежающий и легкий десерт особенно популярен в жаркое время года. В нем хрустящая текстура льда сочетается со всевозможными сладкими и терпкими акцентами: фруктами, сиропами, сгущенным молоком или, например, зеленым чаем.

Фото Lee Jae-Won / AFLO, Global Look Press

Кофе

Джемин из NCT в эфире одного из корейских шоу рассказал, что по утрам пьет американо с восемью шотами эспрессо. «Мне нужно именно столько, чтобы полностью проснуться», — заявил он.

Кофеин действительно стимулирует центральную нервную систему и повышает бодрость, но следует помнить о побочных эффектах: нервозности, бессоннице, повышенном пульсе и дрожи в руках. Каждый человек воспринимает кофеин по-разному, и некоторые могут быть более чувствительными к его действию.

Фото Личные соцсети Джемин

Если Джемину такой напиток помогает полностью проснуться, это может быть индивидуальной реакцией на кофеин. Однако важно следить за ощущениями и при необходимости регулировать потребление бодрящих напитков.

Сырой бекон с замороженным луком

Таким необычным сочетанием во время записи очередного шоу удивил Даниэль Кан. Сырой бекон и замороженный лук он приправляет еще и острым соусом.

Фото Личные соцсети Даниэля Кана; imagebroker/Global Look Press

Что касается острого соуса и замороженного лука, это вопрос индивидуальных предпочтений. Пряные заправки могут добавлять пикантность блюдам, а замороженный лук придает освежающий эффект и текстуру.

Рыбьи глаза

На съемках шоу, где команда занималась приготовлением рыбы на гриле, Мина из Girl's Day удивила всех, внезапно отправив в рот рыбий глаз. Она рассказала, что таким «лакомством» ее в детстве часто баловал дедушка.

Фото Личные соцсети Мины; M. Lohmann/blickwinkel/Global Look Press

Рыбьи глаза являются источником питательных веществ, таких как белок, жирные кислоты Омега-3, витамины и минералы. Они также полезны для зрения.

Однако нельзя не заметить, что рыбьи глаза не являются общепринятым продуктом питания и не входят в распространенные блюда или рецепты.

Как и в случае с любыми продуктами, важно помнить об их безопасности и качестве. Рыбьи глаза следует приобретать от надежных поставщиков и правильно готовить перед употреблением.

Джокбал

Это корейское блюдо указала в числе любимых Момо из Twice. Для джокбала свиные ножки маринуют в соевом соусе и различных специях, а затем отваривают или обжаривают до мягкости. Угощение может быть приготовлено с различными соусами и приправами и подается с гарниром из свежей зелени, овощей или риса.

Фото Личные соцсети Момо; Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Гопчанг

Гопчанг обожает Хани из Exid. Блюдо представляет собой тонкие кишки крупного рогатого скота или свиньи, тушенные в горшочке, приготовленные на гриле или сваренные в супе.

Фото Личные соцсети Хани; Brett Cox/Wikimedia

Сундэ

Еще одно любимое лакомство Хани — кровяная колбаса по-корейски, или сундэ. Свиные или коровьи кишки фаршируют мясом, рисом и овощами.

Фото Личные соцсети Хани; Popo le Chien/Wikimedia

Подводя итоги, хочется подчеркнуть — экспериментировать с едой, чтобы лучше понять звезд k-pop, можно. Но любой продукт важно употреблять с умеренностью и учитывая индивидуальные особенности организма. Если у вас есть какие-либо пищевые ограничения или аллергии, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

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