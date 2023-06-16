Как правильно выбрать арбуз: спелый, сладкий и без нитратов
Скоро начнется сезон арбузов. А значит, самое время подготовиться. Вместе с нутрициологом разбираемся, как выбрать самую вкусную и спелую ягоду.
Как выбирать арбуз
Чтобы насладиться сочной мякотью плода и получить максимум пользы для здоровья, следует ориентироваться на несколько основных моментов.
Сезонность
Арбузы можно встретить на прилавках магазинов круглый год. Это давно уже не диковинка. Но именно с началом летнего периода их появляется больше всего.
Лучшее время для покупки арбуза — пик сезона. Он длится с конца июля до начала сентября.
Цвет и полосы на кожуре
Слишком блестящий плод — признак незрелости. Если провести ногтем по кожуре и ее верхний слой хорошо снимается — арбуз спелый.
Кроме того, на кожуре должно быть ярко-желтое или оранжевое пятно (именно этой областью он прилегал к земле). Такая отметка сообщает, что арбуз долго питался от корня и полон аромата.
Окраска помогает определить спелость плода. Зеленые полосы должны быть темными, светлые — кремово-желтыми. В целом цвет арбуза должен быть тускловатым.
Звук при постукивании
Звук и вибрация многое расскажут о плоде. Если при постукивании удар тусклый или поверхность мягкая, то плод уже начал портиться. При ударе согнутым пальцем звук должен быть глубоким, звонким, а при ударе ладонью — немного вибрировать.
Внешний вид и форма арбуза
Арбуз надо брать целый, без каких-либо трещин: микробы, бактерии очень любят сладкое и в жару быстро размножаются. Форма может быть круглой или овальной в зависимости от сорта. Однако считается, что круглый арбуз более сладкий, а овальный — водянистый.
Проверка хвостика на арбузной ботве
Недобросовестные продавцы, желающие начать сезон продажи как можно раньше, могут предлагать недозрелые арбузы. Здесь важно оценить вид и цвет хвостика.
Хвостик должен быть сухим и желто-коричневым. Лучше даже проверять переход от хвостика к арбузу: желтый означает, что плод еще не созрел и ему не хватает вкуса и сладости.
Вес и размер арбуза
Хороший арбуз большой, но относительно легкий. В процессе созревания плотность уменьшается, и он становится спелым. Слишком легкий для своего размера плод говорит о том, что он перезрел и потерял много влаги. Слишком большой плод (более 10 кг) брать не стоит. Возможно, его сорвали зеленым, либо он полон химикатов. Оптимальный вес составляет 5-10 кг.
Сетка от опыления пчелами
Сухие коричневые пятна и линии, напоминающие следы от веток (сетка от опыления пчелами), — отличный показатель сладкого арбуза, так как пчелы часто «навещали» его.
Плотность и текстура мякоти
Мякоть хорошего арбуза сочная, умеренно красная и без какой-либо слизи. Волокна, идущие от сердцевины к корочке, должны быть белыми, а не желтыми, семена — черными или коричневыми.
Приятный аромат
Арбуз пахнет летом и свежестью. Его мякоть имеет приятный аромат. Любой кислый запах должен насторожить. Такой арбуз лучше выбросить.
Как выбрать арбуз без нитратов
Чтобы выбрать арбуз без нитратов, стоит покупать его в сезон и руководствоваться правилами выбора, описанными выше. Например, интенсивный ярко-красный цвет мякоти, фиолетовый оттенок или желтые волокна могут указывать на нитраты в составе.
Нитраты опасны тем, что могут превращаться в нитриты, которые не дают гемоглобину переносить кислород. Это негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и иммунитет: нарушается нормальное дыхание клеток и тканей организма.
Однако достоверно определить наличие или отсутствие нитратов в арбузе можно только в лаборатории.
Рекомендации Роспотребнадзора
Роспотребнадзор не рекомендует покупать арбузы на дорогах или в необорудованных торговых точках. Плоды должны находиться под тентом на стеллажах, а продавец обязан иметь полный пакет сопроводительных документов о качестве и безопасности продукта.
Также Роспотребнадзор подчеркивает, что продавцу запрещается вырезать кусочек на пробу или разделять арбуз на части, так как на поверхности быстро размножаются бактерии.
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