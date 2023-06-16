Как правильно выбрать арбуз: спелый, сладкий и без нитратов

Скоро начнется сезон арбузов. А значит, самое время подготовиться. Вместе с нутрициологом разбираемся, как выбрать самую вкусную и спелую ягоду.

Как выбирать арбуз

Чтобы насладиться сочной мякотью плода и получить максимум пользы для здоровья, следует ориентироваться на несколько основных моментов.

Сезонность

Арбузы можно встретить на прилавках магазинов круглый год. Это давно уже не диковинка. Но именно с началом летнего периода их появляется больше всего.

Цвет и полосы на кожуре

Слишком блестящий плод — признак незрелости. Если провести ногтем по кожуре и ее верхний слой хорошо снимается — арбуз спелый.

Кроме того, на кожуре должно быть ярко-желтое или оранжевое пятно (именно этой областью он прилегал к земле). Такая отметка сообщает, что арбуз долго питался от корня и полон аромата.

Звук при постукивании

Звук и вибрация многое расскажут о плоде. Если при постукивании удар тусклый или поверхность мягкая, то плод уже начал портиться. При ударе согнутым пальцем звук должен быть глубоким, звонким, а при ударе ладонью — немного вибрировать.

Фото Freepik/8photo

Внешний вид и форма арбуза

Проверка хвостика на арбузной ботве

Недобросовестные продавцы, желающие начать сезон продажи как можно раньше, могут предлагать недозрелые арбузы. Здесь важно оценить вид и цвет хвостика.

Фото istockphoto.com/MarcosMartinezSanchez

Вес и размер арбуза

Хороший арбуз большой, но относительно легкий. В процессе созревания плотность уменьшается, и он становится спелым. Слишком легкий для своего размера плод говорит о том, что он перезрел и потерял много влаги. Слишком большой плод (более 10 кг) брать не стоит. Возможно, его сорвали зеленым, либо он полон химикатов. Оптимальный вес составляет 5-10 кг.

Сетка от опыления пчелами

Плотность и текстура мякоти

Приятный аромат

Арбуз пахнет летом и свежестью. Его мякоть имеет приятный аромат. Любой кислый запах должен насторожить. Такой арбуз лучше выбросить.

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Как выбрать арбуз без нитратов

Чтобы выбрать арбуз без нитратов, стоит покупать его в сезон и руководствоваться правилами выбора, описанными выше. Например, интенсивный ярко-красный цвет мякоти, фиолетовый оттенок или желтые волокна могут указывать на нитраты в составе.

Однако достоверно определить наличие или отсутствие нитратов в арбузе можно только в лаборатории.

Рекомендации Роспотребнадзора

Роспотребнадзор не рекомендует покупать арбузы на дорогах или в необорудованных торговых точках. Плоды должны находиться под тентом на стеллажах, а продавец обязан иметь полный пакет сопроводительных документов о качестве и безопасности продукта.

Фото Freepik

Также Роспотребнадзор подчеркивает, что продавцу запрещается вырезать кусочек на пробу или разделять арбуз на части, так как на поверхности быстро размножаются бактерии.

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