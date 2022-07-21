Желтый арбуз: польза и вред

Желтый арбуз внешне достаточно похож на классический. Фото Global Look Press

Расскажем все о необычном, но вкусном сорте арбуза.

Арбуз — самая популярная крупная летняя ягода. Его обожают как дети, так и взрослые. И сегодня на прилавках магазинов представлено огромное количество разных арбузов. Один из них — желтый. Расскажем подробнее о нем.

Сорта

Селекционеры получили желтый арбуз путем скрещивания дикого желтого арбуза с классическим. Так как у дикого арбуза совершенно нет вкуса, то такой гибрид сделал эту ягоду настоящим лакомством. Впервые его вывели в 1980-х годах.

Особенно популярны желтые арбузы в Таиланде, Италии и Испании. Также он растет в Индонезии, Малайзии, Израиле, Турции и на Филиппинах. В нашей стране его выращивают в Астрахани. Чаще всего в России встречается именно сорт «Лунный», который может расти даже в Сибири.

Самые известные сорта желтого арбуза:

— Лунный F1 (имеет привкус манго);

— Голден грейс (у него очень сахаристая мякоть);

— Желтый дракон (медовый привкус);

— Принц Гамлет F1 (имеет лимонный сладкий привкус, но послевкусие похоже на ананас);

— Имбар F1 (обладает сладким вкусом).

Польза и вред

Желтый арбуз по химическому составу похож на классический красный. В нем содержатся витамины A, C, D и B, антиоксиданты и клетчатка, магний, фолиевая кислота, фруктоза и глюкоза, железо, селен, фосфор, калий. У него невысокая калорийность. В одном куске желтого арбуза содержится примерно 30 ккал, 10 граммов углеводов и 1 грамм клетчатки.

Такой арбуз улучшает метаболизм, очищает организм за счет мочегонного эффекта и отлично утоляет жажду.

Однако не всем можно употреблять эту летнюю ягоду. Не рекомендуется ее есть при индивидуальной непереносимости, подвижности камней в почках, почечной недостаточности, пиелонефрите, панкреатите и низком давлении. Также людям с проблемами мочевыделительной системы не стоит злоупотреблять арбузами. С осторожностью следует есть ягоду беременным и кормящим женщинам, а также маленьким детям.

Отличия желтого арбуза от красного

Арбуз с желтой мякотью внешне достаточно похож на классический. У желтого чаще всего нет характерных полосок на кожуре, которая к тому же еще достаточно твердая. А сам плод не такого большого размера. Их вес обычно не более 8 килограммов, поэтому часто плоды называют «бейби». Мякоть такого арбуза имеет разные оттенки (в зависимости от сорта): от светло-желтого до насыщенного оранжевого.

В желтых бахчевых содержится совсем немного ликопина, который и отвечает за красный оттенок. Это вещество содержится в помидорах, розовых грейпфрутах и гуаве. Ликопин считается одним из самых мощных антиоксидантов, который помогает в борьбе с раком, а также позволяет укрепить иммунитет и омолодить организм.

Также в желтых арбузах в отличие от красных очень мало косточек. А вкус у него бывает ананасовый, персиковый, тыквенный и даже манговый. В желтых гибридах количество сахара в плоде будет разным. У красных арбузов кратковременное послевкусие, а вот у желтого оно более продолжительное.

Ну и еще немаловажное отличие — желтый арбуз стоит намного дороже красного.

Как выбрать желтый арбуз?

Средний вес желтого арбуза — 5-7 килограммов. В зависимости от сорта форма у них бывает разная: вытянутая или немного приплюснутая. Кроме того, именно приплюснутые арбузы наиболее сладкие и имеют мало семян.

Как и при выборе классического арбуза, определить спелость можно по подсохшему хвостику. При постукивании должен быть звонкий хруст.