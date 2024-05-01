Как правильно варить рыбный бульон

Рыбный бульон считается низкокалорийным питательным продуктом. Он отлично впишется в стандартные рационы, а еще подойдет тем, кто хочет сбросить лишний вес. Бульон, сваренный на основе рыбы, можно использовать и как отдельный прием пищи, и как основу для соусов, гарниров и вторых блюд.

Как выбрать рыбу

Для приготовления рыбного бульона лучше всего подойдет нежирная белая рыба дикого отлова. Можно использовать треску, окунь, судак, форель. Такие варианты помогут блюду оставаться низкокалорийным, при этом сохранить максимальное количество питательных веществ.

При выборе рыбы нужно обращать внимание на ее свежесть. Жабры должны быть красного либо светло-розового цвета. А вот бурый налет или слизь на них укажут на процессы гниения, такую рыбу брать не стоит. Также лучше отдавать предпочтение целым тушкам, так как по их внешнему виду гораздо легче оценить свежесть продукта. При покупке разделанной рыбы или филе этот критерий определить будет труднее.

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Чем полезен бульон

Для полезного рыбного бульона следует использовать хребет и кости рыбы. Они богаты белком, витаминами и минералами, а также кальцием, фосфором и коллагеном. Эти элементы позволяют укрепить сердечную мышцу, зубы, кости, придать красоту и молодость коже. А если вы все-таки выбрали для основы блюда красную рыбу — она станет источником омега-3 жирных кислот. При употреблении такого бульона укрепляются иммунитет, стенки сосудов, нормализуется артериальное давление.

Если вы еще не пробовали такое блюдо в чистом виде, то можно сварить несколько его вариантов, используя разные виды рыбы. Так вы сможете понять, что именно вам нравится больше всего. Чтобы разобраться во вкусовых предпочтениях также лучше не добавлять в блюдо сразу много овощей.

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Как сварить прозрачный и вкусный бульон

Ингредиенты:

рыба (хребет, голова, кости, филе) — 1,5 кг;

вода — 3 л;

лук — 1-2 шт.;

корень сельдерея — 1 шт.;

стебли петрушки — 5-6 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

черный перец горошком — по вкусу.

Способ приготовления: