Бобы: польза и вред для организма
Бобовые — обширная категория продуктов. Тут и кукуруза, и фасоль, и чечевица. Из них можно готовить гарниры и соусы, их можно добавлять в салаты — предел только ваша кулинарная фантазия.
Вместе с нутрициологом Никой Сергуниной разбираемся, чем полезны бобовые, как их правильно готовить, а в каких случаях от них стоит отказаться.
Виды и калорийность бобовых
Бобовые включают в себя около 20 000 различных видов. Чаще всего в пищу используются основные: на основе гороха, фасоли и чечевицы можно приготовить различные супы. Нут, соя и другие представители бобовых дополнят вторые блюда.
Калорийность основных видов бобовых на 100 г продукта:
|
Вид бобовых
|
Калорийность
|
Фасоль
|
300 ккал
|
Чечевица
|
352 ккал
|
Горох
|
352 ккал
|
Маш
|
347 ккал
|
Нут
|
348 ккал
|
Соя
|
446 ккал
Польза бобов
Использование бобовых в привычном рационе сделает его более разнообразным и полезным для здоровья.
Богаты микроэлементами
Бобовые — источник большого количества микро- и макроэлементов, необходимых для нормального функционирования всех органов и систем. Большинство бобовых содержат фолиевую кислоту, которая помогает снизить уровень гомоцистеина. Он провоцирует заболевания сердечно-сосудистой системы. А сама фолиевая кислота необходима для нормального развития плода и полезна женщинам в период беременности.
Помимо этого в бобовых есть такие элементы, как железо, магний, фосфор, марганец, калий.
Например, 100 г чечевицы содержит 120% от суточной нормы витамина В9 и 65% — железа. Это делает бобовые особенно ценной группой продуктов питания для тех, кто избегает продуктов животного происхождения.
Бобовые содержат большое количество аминокислот и считаются одними из лучших источников растительного белка. Например, горох и маш содержат около 24 г белка на 100 г продукта.
Тем, кто по тем или иным причинам не употребляет мясо, стоит обратить внимание на бобовые в качестве источника растительного белка.
Улучшают пищеварение
Растительные волокна оказывают благотворное влияние на процесс пищеварения, улучшают перистальтику кишечника.
Бобовые культуры — отличный источник клетчатки. Ее содержание на 100 г продукта в некоторых видах достигает 50% от суточной нормы и выше. Рекомендованная норма для взрослых — 25-40 г пищевых волокон в день.
Бобовые действуют как «пища» для полезных бактерий, поддерживают функции кишечника, снижают воспалительные процессы.
Повышают иммунитет
Антиоксидантные свойства бобовых благоприятно влияют на способность организма противостоять бактериальной и вирусной инфекции, повышают сопротивляемость к различного рода заражениям.
Бобы — источник антиоксидантов. Например, черная, красная фасоль и фасоль пинто содержат антоцианы. Они защищают от заболеваний сердечно-сосудистой системы и участвуют в профилактике заболеваний печени.
Нормализуют холестерин
Бобы помогают нормализовать уровень холестерина и поддержать здоровье сердца. Они снижают общий холестерин, ЛПНП («плохой» холестерин), триглицериды и нормализуют давление.
Снижают сахар крови
Бобовые снижают сахар крови, что благоприятно сказывается на состоянии организма у людей с сахарным диабетом.
Горох, нут, фасоль и другие бобы снижают уровень сахара в крови и улучшают чувствительность к инсулину.
Вред бобов
Любителям такого рода продуктов стоит учитывать индивидуальную непереносимость и хронические заболевания органов желудочно-кишечного тракта. В некоторых случаях бобовые не пойдут на пользу, а напротив, могут навредить.
Вызывают обострение подагры
Тем, у кого диагностирована подагра, следует ограничить бобовые в рационе. Продукт содержит особые вещества — пурины. При их распаде образуется молочная кислота, что, в свою очередь, может вызвать обострение заболевания.
Ухудшают усвоение микроэлементов
Бобовые содержат антинутриенты (хитиновая кислота, лектины), которые могут препятствовать усвоению важных микроэлементов, таких как железо и кальций.
Например, фитиновая кислота может нарушать поглощение определенных минералов, включая железо, цинк, кальций, магний и марганец.
Правильная подготовка бобовых (замачивание, ферментация, проращивание) помогает свести к минимуму вредное воздействие антинутриентов.
Вызывают вздутие и метеоризм
У некоторых людей бобовые могут провоцировать газообразование. Такое влияние может быть связано с избытком клетчатки (например, если человек не ел клетчатку вовсе и внезапно начинает есть ее в больших количествах).
При таких недугах, как колит и заболевания поджелудочной железы, не рекомендуется употреблять бобовые. Кроме того, детям стоит есть их с осторожностью.
Вкусные рецепты с бобовыми
Нутрициолог Ника Сергунина поделилась рецептами с использованием бобовых.
Овощи с индейкой
Ингредиенты:
-
морковь — 1 шт.;
-
лук — 1 шт.;
-
фарш из индейки — 200 г;
-
стручковая фасоль — 300 г;
-
томатная паста — 0,5 ст.;
-
вода — 1,5 стакана;
-
соль, специи — по вкусу.
Лучше не покупать готовый фарш, а взять филе и измельчить его в мясорубке или блендере самостоятельно. Так вы будете уверены, что в фарше нет лишних добавок.
Приготовление:
-
Отварите стручковую фасоль.
-
Потушите морковь с луком.
-
Добавьте фарш.
-
Смешайте все с фасолью, луком и морковью.
-
Томатную пасту разведите в воде.
-
Все смешайте, добавьте специи по вкусу и тушите 20-30 минут.
Хумус на основе костного бульона
Ингредиенты:
-
говяжий костный бульон — 120 мл;
-
консервированный или отваренный нут — 425 г;
-
сладкая паприка — 1 ч. л.;
-
тахини — 1 ст. л.;
-
чеснок — 1 зубчик;
-
лимон, оливковое масло, соль, специи — по вкусу.
Приготовление:
-
Положите в чашу блендера готовый нут, бульон, чеснок, сок лимона.
-
Добавьте чайную ложку сладкой паприки и столовую ложку тахини.
-
Взбейте в однородную массу блендером.
Подавайте вместе с хрустящими хлебцами и овощами, нарезанными ломтиками.
Как выбрать бобы
На прилавках магазинов представителей семейства бобовые можно встретить круглый год в сухом и замороженном виде. Также доступны консервированные бобы и даже свежие стручки.
Приобретая консервы, не пожалейте времени на изучение этикетки. Оцените сроки изготовления и состав. Внешне банка должна быть невздутая и неповрежденная. В стеклянной таре осмотрите целостность бобов.
Сухие бобы должны быть без посторонних примесей. При нарушении норм и правил хранения в них могут появиться насекомые. Прозрачная упаковка позволяет оценить внешний вид.
Выбирайте продукцию с одинаковым размером и формой зерен. Бобы должны быть сухими, гладкими, не должны слипаться друг с другом. На зернах не должно быть налета, напоминающего пыль. В нижней части упаковки не должно быть скопления «муки» из разбитых зерен и избыточного количества «мусора» — частичек листьев, стеблей.
Как хранить бобы
Бобовые хранят в темном сухом месте при прохладной или комнатной температуре, а замороженные — в морозильной камере.
Если бобы куплены в магазине и еще не вскрывались, хранить их можно в производственной упаковке в течение срока, указанного на ней.
Если упаковка вскрыта, переложите бобовые в сухое и прохладное место в емкость с плотно закрывающейся крышкой. Срок хранения бобов в этом случае — около 12 месяцев. Смешивать бобы друг с другом не стоит.
Если бобы выращены вами самостоятельно, их можно хранить в холодильнике в течение 2-3 дней или заморозить, предварительно пробланшировав и высушив. Также их можно высушить полностью и хранить в тканевых мешочках или емкостях с крышкой в течение 12 месяцев.
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