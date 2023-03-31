Какой фрукт «убивает» холестерин? Открытие ученых
Избыток холестерина в организме может привести к опасным последствиям: закупорке артерий и риску сердечно-сосудистых заболеваний. Часто причина высокого холестерина — неправильное питание с избытком жиров. Согласно недавнему исследованию, поддерживать уровень холестерина в норме помогают яблоки благодаря содержащемуся в них пектину. Мы попросили нутрициолога прокомментировать выводы, к которым пришли ученые.
Чем опасен холестерин
Холестерин делится на два типа: ЛПНП (липопротеины низкой плотности, «плохой» холестерин) и ЛПВП (липопротеины высокой плотности, «хороший» холестерин). Если в организме слишком много «плохого» холестерина, он оседает на стенках сосудов, из-за чего они сужаются. Когда это происходит, кровь хуже поступает к сердцу, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Чем выше холестерин, тем больше воспаление в организме. На таком воспалении может вырасти опухоль, любые новообразования, как доброкачественные, так и злокачественные.
Какой фрукт снижает уровень холестерина
Поскольку часто причиной высокого уровня «плохого» холестерина становится неправильное питание, врачи рекомендуют менять диету и образ жизни. В рацион необходимо добавить большое количество клетчатки. Попадая в организм, она выводит холестерин до того, как он окажется в кровотоке, не давая ему создать отложения.
В 100 г яблока содержится 2,5 г клетчатки: больше всего пищевых волокон сосредоточено в кожуре, поэтому яблоки лучше не чистить.
Яблоки имеют низкий гликемический индекс и в то же время содержат клетчатку. Чем ниже гликемический индекс продуктов, тем меньше повышается инсулин в организме. Чем ниже инсулин, тем, соответственно, ниже холестерин.
Исследование Гарвардского университета доказывает, что множество разных продуктов снижают уровень холестерина благодаря высокому содержанию клетчатки, но именно яблоки содержат ингредиент, который, обладает наилучшими холестериноснижающими свойствами. Этот компонент — особый тип растворимой клетчатки, который называется пектин.
Пектин не только помогает снизить уровень холестерина, но и регулирует работу кишечника, способствуя выведению токсинов из организма.
Какие еще продукты снижают уровень холестерина
Как мы писали выше, клетчатка и в частности пектин содержатся не только в яблоках. Согласно исследованию Harvard Health, благодаря высокому содержанию этих элементов, уровень холестерина могут снизить многие другие продукты:
-
овсянка;
-
ячмень, бурый рис, киноа и другие цельные злаки;
-
бобовые;
-
баклажаны;
-
орехи;
-
растительные масла;
-
виноград, клубника, цитрусовые;
-
соя;
-
жирная рыба.
Любая грубая и сырая клетчатка способствует снижению холестерина. Например, это морковь, капуста, зелень. При этом организму не нужно много фруктов, одного яблока в день будет достаточно. Лучше добавить в рацион больше овощей.
У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!