Какой фрукт «убивает» холестерин? Открытие ученых

Избыток холестерина в организме может привести к опасным последствиям: закупорке артерий и риску сердечно-сосудистых заболеваний. Часто причина высокого холестерина — неправильное питание с избытком жиров. Согласно недавнему исследованию, поддерживать уровень холестерина в норме помогают яблоки благодаря содержащемуся в них пектину. Мы попросили нутрициолога прокомментировать выводы, к которым пришли ученые.

Чем опасен холестерин

Холестерин делится на два типа: ЛПНП (липопротеины низкой плотности, «плохой» холестерин) и ЛПВП (липопротеины высокой плотности, «хороший» холестерин). Если в организме слишком много «плохого» холестерина, он оседает на стенках сосудов, из-за чего они сужаются. Когда это происходит, кровь хуже поступает к сердцу, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Какой фрукт снижает уровень холестерина

Поскольку часто причиной высокого уровня «плохого» холестерина становится неправильное питание, врачи рекомендуют менять диету и образ жизни. В рацион необходимо добавить большое количество клетчатки. Попадая в организм, она выводит холестерин до того, как он окажется в кровотоке, не давая ему создать отложения.

Исследование Гарвардского университета доказывает, что множество разных продуктов снижают уровень холестерина благодаря высокому содержанию клетчатки, но именно яблоки содержат ингредиент, который, обладает наилучшими холестериноснижающими свойствами. Этот компонент — особый тип растворимой клетчатки, который называется пектин.

Пектин не только помогает снизить уровень холестерина, но и регулирует работу кишечника, способствуя выведению токсинов из организма.

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Какие еще продукты снижают уровень холестерина

Как мы писали выше, клетчатка и в частности пектин содержатся не только в яблоках. Согласно исследованию Harvard Health, благодаря высокому содержанию этих элементов, уровень холестерина могут снизить многие другие продукты:

овсянка;

ячмень, бурый рис, киноа и другие цельные злаки;

бобовые;

баклажаны;

орехи;

растительные масла;

виноград, клубника, цитрусовые;

соя;

жирная рыба.

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