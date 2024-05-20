Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Диетолог назвала два блюда для укрепления нервов и иммунитета
Питание и еда

Сегодня, 18:45

1 мин.

Диетолог назвала два блюда для укрепления нервов и иммунитета

Мария Маковей
Автор
Японские блюда
Фото FG Trade Latin/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Диетолог Марьяна Джутова считает, что суши и роллы с красной рыбой благотворно влияют на нервную систему и способствуют укреплению иммунитета. По ее словам, лосось, форель тунец и другая рыба, входящие в их состав, содержат полезные жирные кислоты, белок, фосфор, натрий, цинк, селен, витамины А, Е, D и группы В.

«Эти микроэлементы и витамины благоприятно сказываются на работе нервной системы, помогают бороться с воспалениями, полезны в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, гастрита и артрита, улучшают состояние кожи, волос, ногтей», — сказала собеседница портала «Лента.ру».

Также эксперт подчеркнула, что нори сохраняют максимум пользы для щитовидной железы, так как не подвергаются тепловой обработке. А рис часто включают в лечебный рацион, потому что он очень полезен для людей с проблемами ЖКТ. К тому же эта крупа насыщает организм клетчаткой.

Кроме того, специалист сказал и о полезных свойствах авокадо, который часто добавляют в суши и роллы.

«Оно содержит витамины А, Е, В, К, калий, фолиевую кислоту, которые необходимы для здоровья нервной системы, работы мозга и крепкого иммунитета», — заключила Джутова.

Как правильно сажать клубнику: выбор сорта и&nbsp;места, почвы и&nbsp;удобрений. Как правильно сажать клубнику: рассказывает эксперт
Польза и вред
2
0
Новости холдинга
Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины закончился 20 мая
Слишкович стал главным тренером, а Джикия нашел новый клуб. Но как же плохо красно-белые расстаются с легендами. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны РФ
Политолог назвал странным совпадением гибель Раиси после покушения на Фицо и угроз Вучичу

Придумай мем

Последние новости
19 мая 15:45
Эндокринолог перечислила продукты, которые повышают выносливость
18 мая 12:25
Эндокринолог рассказала об опасности интервального голодания
16 мая 17:55
Нутрициолог рассказала, как выбрать натуральный мед
16 мая 12:05
Роспотребнадзор назвал продукты, улучшающие работу мозга перед экзаменами
15 мая 17:10
Нутрициолог назвала самые «тяжелые» сочетания продуктов