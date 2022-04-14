Тетюхин отреагировал на замену сборной России на Украину на ЧМ-2022 по волейболу

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин отреагировал на новость о том, что место сборной России на чемпионате мира-2022 займет Украина.

«Это вопрос к международной федерации, почему принято такое решение. У нас не будет чемпионата мира, мы в нем не примем участия, поэтому я ничего не думаю. Спорт превратился в политику. Это их право включать кого угодно. Сложно сказать, какой результат покажет Украина на чемпионате мира. Не могу сказать, что это топ команда в мировом волейболе, но это хороший средничок. Не думаю, что у них буду какие-то перспективы. Я реально смотрю на вещи, хорошо отношусь к игрокам, но какие-то места вряд ли будут. Ограничится ли все выходом из группы? Не факт, что они еще и из группы выйдут», — сказал Тетюхин «СЭ».

1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с ситуацией на Украине. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

В четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что чемпионат примут Польша и Словения.