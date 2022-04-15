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Шипулин раскритиковал решение заменить Россию на Украину в группе ЧМ-2022 по волейболу

Иван Шитик
Корреспондент
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Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин высказался о замене сборной России на команду Украины в группе чемпионата мира 2022 года.

«Я просто удручен вердиктом и протестую против него. Я не могу равнодушно смотреть на происходящее. Наш оргкомитет проделал огромную работу. Вышло постановление правительства. Страна понесла огромные затраты. Построили новые стадионы. Первенства планеты в России не было 50 лет», — заявил Шипулин в интервью RT.

По его словам, Украина по сравнению с Россией находится в волейбольной яме как с точки зрения рейтинга, так и игры.

«Замена России на Украину — еще одна спица в наши колеса, хотя и не такая большая. К сожалению, эта команда не способна показать нормальный результат. Но мы до сих пор поддерживаем контакты с ребятами оттуда, ведь волейбол живет вне политики. Международная федерация просто пошла на поводу и отработала сценарий. Видимо, возникло желание, так сказать, взять под козырек», — добавил Шипулин.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/990965-shipulin-kritika-ukraina-rossiya-voleibol
Антон Шипулин
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