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«Финал четырех» мужского Кубка России пройдет в Москве

14:00
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«Финал четырех» Кубка России по волейболу среди мужчин состоится в Москве. Турнир пройдет 26 и 27 декабря во дворце спорта «Динамо», сообщает сайт Всероссийской федерации волейбола.

На полуфинальном этапе 12 команд разбиты на три группы. Московское «Динамо» на правах хозяина «Финала четырех» не принимает участие в полуфинальной стадии турнира.

Группа А: «Кузбасс» (Кемерово), «Белогорье» (Белгород), «Урал» (Уфа), АСК (Нижний Новгород).

Группе Б: «Зенит» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск), «Динамо» (Ленинградская область), «Югра-Самотлор» (Нижневартовск).

Группа В: «Факел» (Новый Уренгой), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Газпром-Югра» (Сургут), «Енисей» (Красноярск).

Дополнительная информация

http://www.volley.ru/news/20812/

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