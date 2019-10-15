«Финал четырех» мужского Кубка России пройдет в Москве
14:00
«Финал четырех» Кубка России по волейболу среди мужчин состоится в Москве. Турнир пройдет 26 и 27 декабря во дворце спорта «Динамо», сообщает сайт Всероссийской федерации волейбола.
На полуфинальном этапе 12 команд разбиты на три группы. Московское «Динамо» на правах хозяина «Финала четырех» не принимает участие в полуфинальной стадии турнира.
Группа А: «Кузбасс» (Кемерово), «Белогорье» (Белгород), «Урал» (Уфа), АСК (Нижний Новгород).
Группе Б: «Зенит» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск), «Динамо» (Ленинградская область), «Югра-Самотлор» (Нижневартовск).
Группа В: «Факел» (Новый Уренгой), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Газпром-Югра» (Сургут), «Енисей» (Красноярск).
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