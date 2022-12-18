Евгения Старцева: «Пряники люблю все, а в финале ЧМ болела за Месси»

Связующая московского «Динамо» Евгения Старцева поделилась эмоциями после победы в Кубке России — в решающем матче «Финала четырех» в Туле бело-голубые обыграли калининградский «Локомотив» (3:0).

— На финал был другой настрой, вчера довлел результат, нужно было обязательно выходить в финал, — отметила Старцева. — Теперь же обратного пути не было, как и второго шанса. Настроились хорошо, всей командой, и показали именно команду. Всегда приятно играть, когда много болельщиков, когда слышно, как они переживают. Здесь хорошая арена — уютная, светлая, просторная. Очень классно здесь играть и выигрывать.

— Параллельно игрался финал футбольного чемпионата мира, Аргентина против Франции. Вы за кого переживали?

— За Месси! Пусть он и забил меньше, чем Мбаппе.

— Помимо медалей, вам подарили по большому тульскому прянику. Какой у вас любимый вкус?

— Я пробовала с разными начинками, мне все нравятся. Есть классический вкус, с яблочным повидлом, но вообще все пряники вкусные (смеется).

Для «Динамо» победа в Кубке России стала пятой в истории клуба.