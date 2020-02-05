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«Динамо» одержало шестую победу подряд, у «Урала» серия из восьми поражений

21:17
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Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата России уверенно обыграло «Югру-Самотлор» — 3:0. Столичная команда одержала шестую победу подряд.

Также АСК обыграл «Урал» — 3:1. Уфимская команда потерпела восемь поражений подряд.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

16-й тур

Динамо М (Москва) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:18, 25:22, 25:19)

5 февраля.

НОВА (Новокуйбышевск) — Енисей (Красноярск) — 0:3 (23:25, 20:25, 24:26)

5 февраля.

Газпром-Югра (Сургут) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:2 (25:18, 22:25, 22:25, 35:33, 15:8)

5 февраля.

АСК (Нижний Новгород) — Урал (Уфа) — 3:1 (25:20, 26:24, 24:26, 25:17)

5 февраля.

Зенит-Казань (Казань) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:19)

5 февраля.

Белогорье (Белгород) — Кузбасс (Кемерово) — 0:3 (15:25, 23:25, 19:25)

5 февраля.

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