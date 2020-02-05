«Динамо» одержало шестую победу подряд, у «Урала» серия из восьми поражений
Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата России уверенно обыграло «Югру-Самотлор» — 3:0. Столичная команда одержала шестую победу подряд.
Также АСК обыграл «Урал» — 3:1. Уфимская команда потерпела восемь поражений подряд.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
16-й тур
Динамо М (Москва) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:18, 25:22, 25:19)
5 февраля.
НОВА (Новокуйбышевск) — Енисей (Красноярск) — 0:3 (23:25, 20:25, 24:26)
5 февраля.
Газпром-Югра (Сургут) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:2 (25:18, 22:25, 22:25, 35:33, 15:8)
5 февраля.
АСК (Нижний Новгород) — Урал (Уфа) — 3:1 (25:20, 26:24, 24:26, 25:17)
5 февраля.
Зенит-Казань (Казань) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:19)
5 февраля.
Белогорье (Белгород) — Кузбасс (Кемерово) — 0:3 (15:25, 23:25, 19:25)
5 февраля.